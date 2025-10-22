NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Daniel Noboa

Investigan presunto intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
El Grupo de Seguridad Técnica Presidencial realizó una revisión de seguridad a un obsequio que recibió el mandatario y detectó sustancias altamente tóxicas en artículos comestibles.

Las autoridades de Ecuador investigan un presunto intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa, quien habría recibido una canasta con productos comestibles en un evento oficial.

De acuerdo con un informe de la Casa Militar Presidencial, el hecho tuvo lugar el pasado 17 de octubre de 2025 en la ciudad de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos.

El Grupo de Seguridad Técnica Presidencial realizó una revisión de seguridad y detectó sustancias altamente tóxicas en tres artículos: una mermelada de tamarindo, una de chocolate y una mistela de cacao.

o

Según los análisis pertinentes, dichos productos contenían cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, compuestos considerados nocivos y perjudiciales para la salud humana.

“El Grupo de Seguridad Técnica Presidencial, cumpliendo los protocolos de seguridad de altas dignidades, ejecutó el análisis químico de todos los regalos a ser entregados, garantizando la seguridad al recibir cualquier tipo de sustancias líquidas y sólidas antes de ser entregados a las principales autoridades”, precisó la Casa Militar Presidencial en el informe.

o

Ante este hallazgo, se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad correspondientes y se inició una investigación para determinar el origen del obsequio y las circunstancias de su entrega.

Aunque la Casa Militar confirmó que el mandatario recibió varios productos por parte de una emprendedora local, en la que se incluían las mermeladas artesanales.

