Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Linda Caicedo nominada en los Globe Soccer Awards 2025 - Foto: EFE
Linda Caicedo

Dentro de las mejores futbolistas del mundo: Linda Caicedo fue nominada a los Globe Soccer 2025

noviembre 19, 2025
Por: Natalya Baquero González
El próximo 28 de diciembre en el Atlantis The Royal de Dubái se llevará a cabo la ceremonia de estos galardones.

Este miércoles Globe Soccer Awards entregó la lista de los y las futbolistas nominados a la decimosexta edición de estos premios que reconocen lo mejor del fútbol cada año.

Dentro de los postulados a estos galardones se encuentra la delantera de la selección Colombia y del Real Madrid, Linda Caicedo, quien hace parte de la selecta lista de nominadas a mejor jugadora femenina del 2025.

Este es un reconocimiento al trabajo de la futbolista colombiana que ha desempeñado un gran rendimiento durante este 2025 con la escuadra Merengue, con la cual ha figurado en las diferentes competencias en las que ha tenido acción durante este año, tanto en la Liga F, como en la Champions Femenina.

La delantera cafetera Linda Caicedo del Real Madrid, junto a la brasileña Amanda Gutierres del Palmeiras y la haitiana Melchie Dumornay del Olympique de Lyon, son las únicas jugadoras del continente americano que hacen parte de este listado de 25 futbolistas nominadas a este premio.

Esta es una nueva oportunidad para la deportista vallecaucana que en el 2022 participó por este mismo galardón en los Globe Soccer Awards, año en el que fue elegida como la segunda mejor jugadora del mundo, reconocimiento que en aquel momento se llevó Alexia Putellas.

o

Desde la creación de este reconocimiento en el año 2010, solo un colombiano ha logrado llevarse el premio a mejor jugador. Se trata del histórico delantero Radamel Falcao García, quien en el 2012 se quedó esta condecoración tras su gran actuación con el Atlético de Madrid en aquella ocasión.

Estas son las categorías de los Globe Soccer que serán premiadas el próximo 1 de diciembre en el Atlantis The Royal de Dubái: mejor jugador masculino, mejor jugador de Oriente Medio, mejor director deportivo, mejor agente, jugador emergente, mejor delantero, mejor medio campo, mejor entrenador, mejor club femenino, mejor club masculino y mejor jugadora.

