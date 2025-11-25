FIFA revela cómo será el mecanismo para el sorteo del Mundial 2026: ya hay selecciones sembradas en tres grupos

Desde ya se palpita el Mundial de 2026, primera cita orbital que contará con la participación de 48 selecciones y se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

El próximo jueves 5 de diciembre se llevará a cabo en Washington el sorteo de la cita orbital y se conocerá la suerte de las 42 selecciones que se clasificaron de manera directa, a falta de que se conozcan los seis equipos que accederán por medio del repechaje.

Este martes, el máximo ente del fútbol mundial dio a conocer cómo será el mecanismo para el sorteo del Mundial 2026 a realizarse el próximo 5 de diciembre.

El sorteo tendrá que definir 12 grupos de cuatro equipos cada uno y para ello la FIFA definió el mecanismo con el que se determinará la suerte de cada una de las selecciones.

La FIFA determinó que los anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos, serán asignados al bombo 1, mientras los 39 equipos clasificados restantes serán asignados a los cuatro bombos de 12 equipos cada uno.

Así las cosas, México tendrá asignado automáticamente el Grupo A y la posición 1, mientras que Canadá quedará en el B1 y Estados Unidos en el D1 por ser selecciones anfitrionas.

Entretanto, las selecciones que accedan por medio del repechaje quedarán automáticamente asignadas al bombo 4.

La FIFA también determinó que cuatro selecciones no podrán enfrentarse entre sí hasta que se crucen en la final. “El mejor clasificado (España) y el segundo mejor clasificado (Argentina) serán sorteados aleatoriamente en rutas opuestas, y el mismo principio se aplicará al tercer y cuarto equipo mejor clasificado (Francia) y al cuarto (Inglaterra). Esto garantizará que, en caso de ganar sus grupos, los dos equipos mejor clasificados no se enfrenten antes de la final”, señaló el máximo ente del fútbol mundial.

Por último, quedó determinado que “ningún grupo tendrá más de un equipo de la misma confederación”. Es decir, no podrán compartir grupos entre selecciones sudamericanas o de otra confederación a excepción de la UEFA. “Esto aplica a todas las confederaciones excepto la UEFA, que está representada por 16 equipos. Cada grupo debe tener al menos un equipo de la UEFA, pero no más de dos, sorteados”, indicó el organismo.

Cabe recordar que la selección Colombia hace parte del Bombo 2, por lo que sí o sí compartirá zona con alguna cabeza de grupo.

Así quedaron distribuidos los bombos:

Bombo 1: Canadá, México, EE. UU., España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RI de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria, Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Eliminatorias europeas A, B, C y D, Torneos eliminatorios FIFA 1 y 2