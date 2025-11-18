NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Permiten visita al periodista Carlos Julio Rojas tras cuatro meses aislado en El Helicoide

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Rojas permanece encarcelado desde abril de 2024, y fue acusado por el régimen de participar en un supuesto plan para asesinar a Maduro.

El periodista y activista social Carlos Julio Rojas recibió visitas este lunes, tras al menos cuatro meses bajo aislamiento en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, Caracas.

"Sus familiares informaron que se encuentra en buen estado de salud", informó el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), al tiempo que confirmó que ya le fue restituido el derecho a visitas.

Rojas permanece encarcelado desde abril de 2024, y fue acusado por el régimen de Nicolás Maduro de cometer los presuntos delitos de asociación, terrorismo, conspiración para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.

El fiscal general Tarek William Saab vincula al periodista a un supuesto atentado fallecido para asesinar a Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura en marzo de 2024.

Francy Fernández, esposa de Rojas, ha denunciado en reiteradas ocasiones la inclemencia del aislamiento total en el que se encuentra su pareja, "sin recibir ropa limpia, productos de higiene, comida y medicamentos".

En la creciente ola de represión y detenciones, el régimen mantiene presos a 22 trabajadores de la prensa, según datos del gremio. Por su parte, Foro Penal contabilizó hasta el pasado 10 de noviembre un total de 882 presos políticos en el país.

