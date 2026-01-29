Aerolínea anuncia ser la primera en diseñar un plan para reconectar ruta entre Estados Unidos y Venezuela

La aerolínea estadounidense American Airlines se convirtió en la primera en diseñar un plan por medio del cual busca restablecer el servicio directo entre los Estados Unidos y Venezuela.

American Airlines, que desde marzo de 2019 suspendió sus actividades debido a razones de seguridad y el deterioro político y social de aquel momento en la nación caribeña, anunció este jueves 29 de enero por medio de un comunicado que se encuentra lista para retomar operaciones.

“Contamos con más de 30 años de experiencia conectando a venezolanos con Estados Unidos, y estamos listos para renovar esta increíble relación”, expresó Nat Pieper, director comercial de American Airlines.

Para expresó Nat Pieper: “Al reanudar el servicio a Venezuela, American Airlines ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios y comercio con Estados Unidos”.

De momento y de acuerdo con la información compartida por medio de un comunicado, la aerolínea dejó claro que se encuentran trabajando de la mano con las autoridades federales para establecer “todos los permisos y evaluaciones de seguridad necesarios antes de reanudar el servicio” para lograr reanudar sus actividades tras siete años de ausencia.

Este anuncio se da en medio de los agitados cambios que se adelantan en Venezuela, en busca del restablecimiento de la libertad y democracia, tras la operación ejecutada desde Washington que permitió la captura y extracción del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien se encuentra bajo la justicia norteamericana.

Esta noticia también se suma a las declaraciones hechas durante este jueves 29 de enero por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien comunicó que la apertura del espacio aéreo venezolano para que los ciudadanos estadounidenses puedan volver "muy pronto". Todo esto, luego de haber entablado una conversación con Delcy Rodríguez, encargada del gobierno venezolano.

"Hablé con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial (…) Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá", dijo Trump.