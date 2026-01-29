NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Aerolíneas

Aerolínea anuncia ser la primera en diseñar un plan para reconectar ruta entre Estados Unidos y Venezuela

enero 29, 2026
Por: Natalya Baquero González
Aerolínea - Foto referencia: Canva
Aerolínea - Foto referencia: Canva
La aerolínea se encuentra lista para reactivar sus operaciones, tras más de seis años de suspensión de actividades.

La aerolínea estadounidense American Airlines se convirtió en la primera en diseñar un plan por medio del cual busca restablecer el servicio directo entre los Estados Unidos y Venezuela.

American Airlines, que desde marzo de 2019 suspendió sus actividades debido a razones de seguridad y el deterioro político y social de aquel momento en la nación caribeña, anunció este jueves 29 de enero por medio de un comunicado que se encuentra lista para retomar operaciones.

“Contamos con más de 30 años de experiencia conectando a venezolanos con Estados Unidos, y estamos listos para renovar esta increíble relación”, expresó Nat Pieper, director comercial de American Airlines.

Para expresó Nat Pieper: “Al reanudar el servicio a Venezuela, American Airlines ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios y comercio con Estados Unidos”.

o

De momento y de acuerdo con la información compartida por medio de un comunicado, la aerolínea dejó claro que se encuentran trabajando de la mano con las autoridades federales para establecer “todos los permisos y evaluaciones de seguridad necesarios antes de reanudar el servicio” para lograr reanudar sus actividades tras siete años de ausencia.

Este anuncio se da en medio de los agitados cambios que se adelantan en Venezuela, en busca del restablecimiento de la libertad y democracia, tras la operación ejecutada desde Washington que permitió la captura y extracción del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien se encuentra bajo la justicia norteamericana.

Esta noticia también se suma a las declaraciones hechas durante este jueves 29 de enero por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien comunicó que la apertura del espacio aéreo venezolano para que los ciudadanos estadounidenses puedan volver "muy pronto". Todo esto, luego de haber entablado una conversación con Delcy Rodríguez, encargada del gobierno venezolano.

"Hablé con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial (…) Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá", dijo Trump.

Temas relacionados:

Aerolíneas

Venezuela

Estados Unidos

Operaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué dejó la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado de EE. UU. sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Así como lo anticipé con Venezuela, lo digo con Cuba: los días del régimen cubano están contados": congresista Carlos Giménez

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez viajaría próximamente a Estados Unidos, según altos funcionarios de la Casa Blanca

A la izquierda, la cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, a la derecha, el expresidente 'Tuto' Quiroga-Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Un total de 49 presos políticos en Venezuela han sido excarcelados, según la ONG Foro Penal

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez viajaría próximamente a Estados Unidos, según altos funcionarios de la Casa Blanca

A la izquierda, la cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, a la derecha, el expresidente 'Tuto' Quiroga-Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Venezuela | Foto Canva
Venezuela

Venezuela seguirá en niveles críticos hasta 2037 por su deuda externa, según análisis económicos

Emiliano 'Dibu' Martínez encajó insólito gol en la Premier League - Foto: AFP
Dibu Martínez

'Dibu' Martínez encajó insólito gol que valió una dura derrota de local para el Aston Villa en Premier League: "Otra vez dibujado"

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Un total de 49 presos políticos en Venezuela han sido excarcelados, según la ONG Foro Penal

Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Portaviones USS Abraham Lincoln - Foto AFP
Portaviones

Portaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados estadounidenses llegarán a Oriente Próximo; Trump dijo que espera "no tener que usarlos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre