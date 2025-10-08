Aeronáutica Civil de Colombia reporta que el aeropuerto El Dorado presentará demoras en la operación aérea: esta es la razón

La Aeronáutica Civil de Colombia informó que el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, la capital del país, presentará demoras en la operación aérea entre octubre y el próximo mes.

Según la entidad, el terminal aéreo más importante del país presentará novedades en su operación porque se realizarán labores programadas de calibración en las pistas que pueden generar “posibles incomodidades” en los itinerarios establecidos.

VEA TAMBIÉN Expulsan de Colombia a estadounidense requerido por homicidio en su país: así se vivió tensa salida en el aeropuerto o

“La Entidad reitera excusas por las posibles incomodidades que puedan surgir en los itinerarios establecidos, reiterando que estas labores son fundamentales para preservar la seguridad y eficiencia del servicio aéreo”, precisó la Aeronáutica en un comunicado.

De acuerdo con el documento, “las acciones que se están adelantando tienen como objetivo asegurar la continuidad de la operación aérea sin contratiempos futuros” y buscan “garantizar una navegación aérea precisa y segura”.

“Este mantenimiento es clave para que el servicio no se vea afectado durante la temporada de fin de año, la cual históricamente representa el mayor flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado”, agregó.

VEA TAMBIÉN Indignación por agresión a una mujer en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá: la víctima ya se pronunció o

Como las labores implican el cierre temporal de una de las pistas mientras que la otra opera con total normalidad, la autoridad aérea de Colombia instó a los pasajeros a verificar con antelación el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas correspondientes.

Las fechas previstas para las calibraciones son los domingos 19 y 26 de octubre, así como los domingos 2 y 9 de noviembre.

“Estas fechas fueron seleccionadas luego de un análisis detallado para asegurar el menor impacto posible en la operación, concentrando las labores en los días y horarios de menor tráfico”, concluyó la entidad.