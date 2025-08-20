NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Migración Colombia

Expulsan de Colombia a estadounidense requerido por homicidio en su país: así se vivió tensa salida en el aeropuerto

agosto 20, 2025
Por: Sergio García Hernández
Expulsión de ciudadano estadounidense en Colombia. (Foto_ Migración Colombia)
Expulsión de ciudadano estadounidense en Colombia. (Foto_ Migración Colombia)
En imágenes compartidas por Migración Colombia se observa el momento en el que el ciudadano estadounidense es trasladado al avión en medio de una fila de pasajeros.

La oficina de Migración Colombia informó, este miércoles, que un ciudadano estadounidense fue expulsado del país debido a que era requerido por las autoridades norteamericanas en medio de la investigación de un homicidio.

“Un trabajo articulado de Migración Colombia, la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Marshals de los Estados Unidos, permitió poner bajo custodia de la autoridad migratoria a un ciudadano estadounidense, requerido en su país por el delito de homicidio”, indicó la entidad en una nota de prensa.

o

Mencionó que el individuo se le impuso “una medida de expulsión”, y que “abandonó el país custodiado por oficiales de Migración Colombia quienes lo entregaran a las autoridades norteamericanas”.

“En lo corrido de 2025, con corte a 15 de julio Migración Colombia, en el departamento de Antioquia, ha expulsado a 32 ciudadanos extranjeros”, indicó la oficina.

En imágenes compartidas por la entidad se observa el momento en el que el ciudadano estadounidense es trasladado al avión que debe sacarlo del país en medio de un vuelo comercial por lo que la escena provocó la curiosidad de los otros pasajeros.

El hombre atraviesa una gran fila de pasajeros que se preparaban para subirse a la aeronave hasta, finalmente y en medio de una atmósfera de tensión, llegar a la cabina para ser ingresado. Nunca en el recorrido se le esposado.

La última expulsión de gran calado en Colombia se dio la semana pasada cuando La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia informó que hizo efectiva una medida de expulsión contra el ciudadano brasileño Allan Aquino de Souza sobre el que precisó que es hincha del equipo Sao Paulo F.C.

o

“Gracias al trabajo articulado de Migración Colombia con la Policía Nacional y las autoridades de seguridad del evento, se identificó y detuvo a de Souza, quien fue conducido al Centro Facilitador de Migración Colombia en Medellín, donde se adelantaron los trámites administrativos para su expulsión a la República Federativa de Brasil, conforme a lo establecido en la normativa migratoria vigente”, indicó la entidad mediante una nota de prensa.

La oficina indicó que Aquino de Souza estuvo vinculado con unas disputas ocurridas con las barras del club colombiano Atlético Nacional, durante un partido por los octavos de final de la Copa Libertadores que se desarrolló en la ciudad de Medellín el pasado martes 12 de agosto.

En algunas imágenes del partido, quedaron retratados los desmanes ocurridos en la tribuna Norte del estadio. Se observa que algunos fanáticos buscaban pelear mientras que otros, una amplia mayoría, intentaban evitar la confrontación. El juego se saldó con un marcador 0 a 0.

