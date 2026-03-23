Aeropuerto de Nueva York permanece cerrado tras grave choque entre un avión y un camión de bomberos que dejó dos muertos y decenas de heridos

Este lunes se conoció que el aeropuerto LaGuardia de Nueva York permanece cerrado tras un fuerte choque entre un avión y un camión de bomberos en la pista de aterrizaje. Según la información dada, el accidente dejó como resultado a dos pilotos muertos y decenas de heridos.

Hacia las 23H40 del domingo (03H40 GMT del lunes), un avión modelo CRJ-900 de la compañía Jazz Aviation, que operaba para Air Canada, chocó con el vehículo que atendía otro incidente.

Las grabaciones de los controladores aéreos, difundidas en el sitio LiveATC.com, muestran que primero se autorizó al camión de bomberos cruzar por la pista de aterrizaje, pero no logró detenerse a tiempo mientras un controlador le repetía "alto" en repetidas ocasiones. Tras esto, el avión sin poder frenar se llevó al camión por delante.

La directora de la autoridad portuaria de la ciudad, Kathryn García, detalló en una conferencia de prensa que tanto el piloto como el copiloto fallecieron en el accidente.

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Además, afirmó que producto del accidente, en total "41 personas, incluidos pasajeros, miembros de la tripulación y bomberos, fueron trasladadas al hospital".

García precisó también la rueda de prensa que "algunos están gravemente heridos". Entretanto, la Autoridad Portuaria puntualizó que nueve personas seguían hospitalizadas este lunes en la mañana.

Entre ellas, las dos que se encontraban en el vehículo de bomberos. Estas dos últimas se encuentran "en estado estable" y su vida no corre peligro, indicó la funcionaria.

Según Jazz Aviation, el avión aterrizó en Nueva York tras despegar de Montreal con 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación a bordo.

Por su parte, mediante un comunicado, Air Canada aseguró estar "profundamente entristecida por la pérdida de dos empleados".

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, también se pronunció desde su cuenta en la red social de X diciendo: "La colisión ocurrida anoche en Nueva York, en la que se vieron involucrados un avión de Air Canada Express y que se cobró la vida del piloto y el copiloto, además de dejar decenas de heridos, es profundamente lamentable".

"Las autoridades canadienses colaboran estrechamente con sus homólogos estadounidenses sobre el terreno mientras continúa la investigación. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados", añadió el líder político.