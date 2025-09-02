NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

“Ahora es bombazo y adiós, es histórico”: experto sobre ataque de EE. UU. a un barco cargado de drogas que partió desde Venezuela

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Rick Díaz, abogado penalista, ofreció una entrevista en El Informativo USA.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las Fuerzas Militares estadounidenses atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela.

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, dijo.

“La TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental", continuó.

Cabe recordar que hace algunas semanas la Casa Blanca designó al Cártel de los Soles como un grupo narcoterrorista encabezado por Nicolás Maduro, por lo que este nuevo movimiento supone un nuevo e importante capítulo en la guerra contra las drogas.

Rick Díaz, abogado penalista, ofreció una entrevista en El Informativo USA para hablar del tema.

Según el jurista, el despliegue de Estados Unidos en el sur del Caribe "está causando muchas pérdidas, mucha presión y mucho estrés".

 

Gobierno de Estados Unidos

Donald Trump

Cartel de Los Soles

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Donald Trump

Donald Trump revela video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano

Donald Trump en el Despacho Oval (AFP)
Narcotráfico

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Donald Turmp, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump confirma que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Expectativa en Latinoamérica por llegada del secretario de Estado, Marco Rubio: esta es su agenda en los países que visitará

Daniel Ortega, cabeza del régimen de Nicaragua (AFP)
Nicaragua

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

