“Ahora es bombazo y adiós, es histórico”: experto sobre ataque de EE. UU. a un barco cargado de drogas que partió desde Venezuela

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las Fuerzas Militares estadounidenses atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela.

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, dijo.

“La TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental", continuó.

Cabe recordar que hace algunas semanas la Casa Blanca designó al Cártel de los Soles como un grupo narcoterrorista encabezado por Nicolás Maduro, por lo que este nuevo movimiento supone un nuevo e importante capítulo en la guerra contra las drogas.

Rick Díaz, abogado penalista, ofreció una entrevista en El Informativo USA para hablar del tema.

Según el jurista, el despliegue de Estados Unidos en el sur del Caribe "está causando muchas pérdidas, mucha presión y mucho estrés".