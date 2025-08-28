NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
SAIME

Ahora puedes certificar la cédula y el pasaporte venezolano en la página del Saime siguiendo estos pasos

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
El Saime indicó que el servicio se encuentra disponible de manera online y está destinada exclusivamente a titulares venezolanos.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) activó la certificación de datos de cédula de identidad y pasaporte a través de su página web, sin necesidad de intermediarios ni acudir a las oficinas.

La certificación de estos documentos principalmente es es útil para venezolanos en el extranjero, debido a que en algunos países es un requerimiento esencial para trámites como la regularización migratoria, solicitudes de visa, o validación de identidad.


La certificación también puede ser solicitado por bancos o instituciones educativas en el extranjero para demostrar la legalidad de un pasaporte.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, el Saime indicó que el servicio se encuentra disponible de manera online y está destinada exclusivamente a titulares venezolanos.

  1. Ingresar a la plataforma a través de usuario y contraseña.
  2. Seleccionar la opción "solicitar certificación".
  3. Verificar que la información sea correcta y aceptar los términos.
  4. Proceder con el pago del trámite.

El trámite además se puede pagar mediante tarjeta de débito, Masterdebit o pago móvil.

El organismo asegura que busca simplificar y agilizar los trámites oficiales, facilitando que cada persona pueda gestionar sus documentos desde cualquier lugar, de forma directa y sin complicaciones.

