Netflix desafía a “Diddy” Combs: estrena documental pese a las amenazas legales del magnate encarcelado y revelan imágenes exclusivas previas al arresto

Netflix lanzó un documental explosivo de Sean "Diddy" Combs, producido por su eterno rival 50 Cent, a pesar de los intentos del desacreditado magnate musical de impedir su emisión.

Combs fue condenado en octubre a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con multas de prostitución, pero un jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración, evitándole la cadena perpetua.

La miniserie de cuatro capítulos llamada "Sean Combs: The Reckoning" narra la carrera y dramática caída del rapero y productor musical de 56 años.

Fue acusado de obligar a mujeres incluidas su exnovia Cassie Ventura y otra pareja que testificó bajo el seudónimo de "Jane" a participar en maratones sexuales con prostitutos masculinos mientras él se masturbaba o grababa.

La docuserie presenta entrevistas con otras personas que detallan su supuesto comportamiento depredador, así como testimonios de dos personas que alegan que la estrella del hip hop las agredió sexualmente.

Los abogados de Combs intentaron detener el lanzamiento del documental el martes a través de una carta de cese y desistimiento a Netflix un día antes, alegando una aparente violación de los derechos de autor.

Señalan un video en el que Combs habla con su equipo legal diciendo que le urge "encontrar a alguien que trabaje" con ellos, "que haya lidiado con lo más sucio de lo sucio en el negocio de los medios y la propaganda". El video fue grabado días antes de su arresto en septiembre de 2024.

Juda Engelmayer, portavoz de Combs, dijo a la AFP que el artista grabó el vídeo para "contar su propia historia, a su manera".

"Es esencialmente injusto e ilegal, que Netflix se apropia indebidamente de ese trabajo", agregó Engelmayer.

En un comunicado de Netflix citado por The Washington Post, la compañía dice que obtuvo legalmente las imágenes de Combs.

Adicionalmente, la directora Alexandria Stapleton expresó que “No se trata solo de la historia de Sean Combs, ni de la de Cassie, ni de la de ninguna de las víctimas, ni de las acusaciones en su contra, ni del juicio. En definitiva, esta historia nos refleja como público y lo que decimos al poner a nuestras celebridades en un pedestal tan alto. Espero que este documental sea una llamada de atención sobre cómo idolatramos a la gente y para que entendamos que todos somos seres humanos”.

Por otra parte, Engelmayer también se quejó de que el rapero Curtis Jackson, nombre real de 50 Cent, fuera el productor ejecutivo del documental, y dijo que era un "adversario de larga data con una vendetta personal que ha pasado demasiado tiempo difamando a Combs".

Su enemistad se remonta a mediados de la década del 2000, cuando 50 Cent lanzó una canción acusando a Combs de saber quién mató al famoso rapero The Notorious BIG en 1997.

Actualmente Combs está pagando su pena en una prisión federal de baja seguridad a unos 130 kilómetros al sur de Nueva York. Será liberado en mayo de 2028.