NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Diddy Combs

Netflix desafía a “Diddy” Combs: estrena documental pese a las amenazas legales del magnate encarcelado y revelan imágenes exclusivas previas al arresto

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Sean Combs | Foto AFP
La miniserie de cuatro capítulos llamada "Sean Combs: The Reckoning" narra la carrera y dramática caída del rapero y productor musical de 56 años.

Netflix lanzó un documental explosivo de Sean "Diddy" Combs, producido por su eterno rival 50 Cent, a pesar de los intentos del desacreditado magnate musical de impedir su emisión.

Combs fue condenado en octubre a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con multas de prostitución, pero un jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración, evitándole la cadena perpetua.

Fue acusado de obligar a mujeres incluidas su exnovia Cassie Ventura y otra pareja que testificó bajo el seudónimo de "Jane" a participar en maratones sexuales con prostitutos masculinos mientras él se masturbaba o grababa.

La docuserie presenta entrevistas con otras personas que detallan su supuesto comportamiento depredador, así como testimonios de dos personas que alegan que la estrella del hip hop las agredió sexualmente.

Los abogados de Combs intentaron detener el lanzamiento del documental el martes a través de una carta de cese y desistimiento a Netflix un día antes, alegando una aparente violación de los derechos de autor.

Señalan un video en el que Combs habla con su equipo legal diciendo que le urge "encontrar a alguien que trabaje" con ellos, "que haya lidiado con lo más sucio de lo sucio en el negocio de los medios y la propaganda". El video fue grabado días antes de su arresto en septiembre de 2024.

Juda Engelmayer, portavoz de Combs, dijo a la AFP que el artista grabó el vídeo para "contar su propia historia, a su manera".

"Es esencialmente injusto e ilegal, que Netflix se apropia indebidamente de ese trabajo", agregó Engelmayer.

En un comunicado de Netflix citado por The Washington Post, la compañía dice que obtuvo legalmente las imágenes de Combs.

Adicionalmente, la directora Alexandria Stapleton expresó que “No se trata solo de la historia de Sean Combs, ni de la de Cassie, ni de la de ninguna de las víctimas, ni de las acusaciones en su contra, ni del juicio. En definitiva, esta historia nos refleja como público y lo que decimos al poner a nuestras celebridades en un pedestal tan alto. Espero que este documental sea una llamada de atención sobre cómo idolatramos a la gente y para que entendamos que todos somos seres humanos”.

Por otra parte, Engelmayer también se quejó de que el rapero Curtis Jackson, nombre real de 50 Cent, fuera el productor ejecutivo del documental, y dijo que era un "adversario de larga data con una vendetta personal que ha pasado demasiado tiempo difamando a Combs".

Su enemistad se remonta a mediados de la década del 2000, cuando 50 Cent lanzó una canción acusando a Combs de saber quién mató al famoso rapero The Notorious BIG en 1997.

Actualmente Combs está pagando su pena en una prisión federal de baja seguridad a unos 130 kilómetros al sur de Nueva York. Será liberado en mayo de 2028.

Temas relacionados:

Diddy Combs

Rap

Hip Hop

Estados Unidos

Abusos Sexuales

Delitos

Hollywood

Netflix

Documental

Programas

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Trump lanza nueva advertencia a Maduro: "esto no es una campaña de presión, es mucho más que eso. Veremos qué pasa”

Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

"No es meterle miedo (...) el objetivo es neutralizar el Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia naval sobre posibles operaciones terrestres en Venezuela

Donald Trump - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto Canva de referencia
Lucha contra las drogas

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Régimen de Maduro

Maduro aumenta su seguridad con los cubanos, cambia de dormitorio y de teléfono, según NYT

El secretario de Estado Marco Rubio. (EFE)
Marco Rubio

"Engañaron a Joe Biden, pero no van a engañar a Donald Trump": Marco Rubio sobre la posibilidad de un acuerdo con el régimen de Maduro

