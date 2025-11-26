NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Dani Alves

"No penséis que el Dios de ahí está lejos de ustedes": El exfutbolista Dani Alves se convierte en predicador de una iglesia en Girona

noviembre 26, 2025
Por: Nucho Martínez
Dani Alves, exfutbolista brasileño - Foto: EFE
Dani Alves, exfutbolista brasileño - Foto: EFE
El exjugador con pasado en equipos como FC Barcelona, PSG, Juventus, entre otros, fue absuelto del delito de agresión sexual (violación) tras una apelación en marzo de 2025, lo que anuló su condena inicial de cuatro años y medio de prisión.

El exfutbolista Dani Alves se ha hecho nuevamente viral en redes sociales luego de que circulara un video en que se le ve convertido en predicador de una iglesia de Girona (España).

En el clip que rueda por diferentes plataformas digitales se ve al exjugador del FC Barcelona pronunciar: “No penséis que el Dios de ahí está lejos de ustedes”.

Hace varias semanas se descubrió que el talentoso lateral derecho había realizado un cambio radical en su vida tras ‘hallar a Dios en su corazón’.

o

Dani Alves fue absuelto del delito de agresión sexual (violación) tras una apelación en marzo de 2025, lo que anuló su condena inicial de cuatro años y medio de prisión.

En febrero de 2024, Alves fue declarado culpable de violar a una mujer en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022 y sentenciado a cuatro años y medio de cárcel.

o

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) anuló posteriormente la condena. Los jueces dictaminaron por unanimidad que el veredicto original contenía "insuficiencias probatorias" e "inconsistencias y contradicciones" en el testimonio de la demandante, lo que no permitía descartar la presunción de inocencia.

Alves fue liberado bajo fianza de un millón de euros en marzo de 2024, mientras se resolvía la apelación. Tras su absolución, se levantaron todas las medidas cautelares, incluyendo la prohibición de viajar. Actualmente está en libertad.

o

La Fiscalía ha presentado un recurso de casación (una apelación adicional) ante el Tribunal Supremo de España, argumentando que la valoración de la prueba no fue "racional". La decisión final sobre el caso queda pendiente de este recurso.

Desde su liberación, Alves se ha mantenido alejado del fútbol profesional y, según informes recientes, ha centrado su vida en su familia y la fe.

Temas relacionados:

Dani Alves

Religión

España

Girona

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Miguel Jiménez: la herencia invisible que lo llevó a convertirse en ingeniero musical del Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Ejército de EE. UU.
Despliegue militar

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Represión en Venezuela

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Pese a su marcar gol y asistencia en la victoria del Bayern Múnich, Luis Díaz es duramente criticado por mano a mano que erró

Damián Emiliano 'Dibu' Martínez, portero argentino - Foto: EFE
Selección Argentina

"En Rusia 2018 te llamé por entradas": el Dibu Martínez cuenta melancólica historia de cuando no era parte de la selección argentina

Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La polémica reflexión que hizo Cristiano Ronaldo sobre el Mundial que ganó Messi con Argentina: "Ya no me importa eso"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Daniel Noboa y Nicolás Maduro -EFE
Ecuador

Ecuador tachó de inaceptable que un “gobernante dictatorial” como Maduro y “vinculado al Cártel de los Soles” desacredite sus esfuerzos contra el narcotráfico

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis - Foto @jamieleecurtis
Cine

Esta es la fecha de estreno de 'Otro viernes de locos' en streaming tras su éxito en cines

Marcha de la generación Z en México | Foto: EFE
Marchas

“Es una tristeza este final, lo que esperaban los jóvenes era ser escuchados”: experta sobre la agitada marcha de la generación Z en México

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Pese a su marcar gol y asistencia en la victoria del Bayern Múnich, Luis Díaz es duramente criticado por mano a mano que erró

Luto en el fútbol colombiano (Canva)
Luto

Joven promesa del fútbol colombiano que tendría oferta en Argentina se ahogó junto a su padre quien murió en el intento de salvarlo

Damián Emiliano 'Dibu' Martínez, portero argentino - Foto: EFE
Selección Argentina

"En Rusia 2018 te llamé por entradas": el Dibu Martínez cuenta melancólica historia de cuando no era parte de la selección argentina

Amazonas - Foto Canva
Amazonía

La Amazonía brasileña registra su menor nivel de deforestación en más de una década

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre