"No penséis que el Dios de ahí está lejos de ustedes": El exfutbolista Dani Alves se convierte en predicador de una iglesia en Girona

El exfutbolista Dani Alves se ha hecho nuevamente viral en redes sociales luego de que circulara un video en que se le ve convertido en predicador de una iglesia de Girona (España).

En el clip que rueda por diferentes plataformas digitales se ve al exjugador del FC Barcelona pronunciar: “No penséis que el Dios de ahí está lejos de ustedes”.

Hace varias semanas se descubrió que el talentoso lateral derecho había realizado un cambio radical en su vida tras ‘hallar a Dios en su corazón’.

Dani Alves fue absuelto del delito de agresión sexual (violación) tras una apelación en marzo de 2025, lo que anuló su condena inicial de cuatro años y medio de prisión.

En febrero de 2024, Alves fue declarado culpable de violar a una mujer en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022 y sentenciado a cuatro años y medio de cárcel.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) anuló posteriormente la condena. Los jueces dictaminaron por unanimidad que el veredicto original contenía "insuficiencias probatorias" e "inconsistencias y contradicciones" en el testimonio de la demandante, lo que no permitía descartar la presunción de inocencia.

Alves fue liberado bajo fianza de un millón de euros en marzo de 2024, mientras se resolvía la apelación. Tras su absolución, se levantaron todas las medidas cautelares, incluyendo la prohibición de viajar. Actualmente está en libertad.

La Fiscalía ha presentado un recurso de casación (una apelación adicional) ante el Tribunal Supremo de España, argumentando que la valoración de la prueba no fue "racional". La decisión final sobre el caso queda pendiente de este recurso.

Desde su liberación, Alves se ha mantenido alejado del fútbol profesional y, según informes recientes, ha centrado su vida en su familia y la fe.