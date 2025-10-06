NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Ahora tendremos que empezar a mirar por la tierra": Trump aseguró que ya no hay barcos en el agua tras misión de la Marina en el Caribe

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
El mandatario estadounidense habló sobre el despliegue militar en un discurso proferido durante el evento “America’s Navy 250 Titans of the Sea”.

Durante un discurso en el evento “America’s Navy 250 Titans of the Sea”, el presidente Donald Trump destacó las labores de la Marina de Estados Unidos contra los presuntos carteles de la droga y aseguró que ya no quedaban “barcos” en el agua.

“En las últimas semanas, la Marina ha apoyado nuestra misión para eliminar por completo a los terroristas de los carteles en el agua (...) No hay barcos en el agua ya. No podemos encontrar ninguno. Nos cuesta encontrarlos. Pero, ya saben, es una cosa bastante dura la que hemos estado haciendo”, dijo el mandatario republicano.

Actualmente, Trump y su Administración adelantan un despliegue militar en aguas del Caribe para combatir a los carteles de la droga que trafican mercancía hacia territorio estadounidense, incluido el denominado Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

En su discurso, proferido el domingo 5 de octubre por los 250 años de la Armada, el presidente estadounidense aseguró que la Marina completó recientemente una misión contra cárteles en Venezuela, por lo que comentó: “estamos deteniendo que las drogas lleguen a Estados Unidos, si eso está bien”.

Además, agregó: “Pero, hay que verlo así: cada uno de esos barcos es responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y de la destrucción de familias. Entonces, cuando lo piensas de esa manera, lo que estamos haciendo es en realidad un acto de bondad, pero hicimos otro anoche. Ahora simplemente no podemos encontrar ninguno”.

Como las misiones contra los barcos han sido exitosas, Trump añadió que las fuerzas de Estados Unidos empezarían a considerar opciones por tierra para enfrentar a los carteles. “Así que ahora tendremos que empezar a mirar por la tierra, porque se verán obligados a ir por tierra. Y déjenme decirles ahora mismo, eso tampoco les va a salir bien”, indicó.

Según la cadena CNN, que citó un comunicado de los organizadores, el evento tenía como objetivo mostrar la “flota de vanguardia de la Marina e inspirar a la próxima generación de guerreros para llevar la fuerza de Estados Unidos a través de todos los océanos”.

El despliegue militar que adelanta Estados Unidos en aguas internacionales ha destruido, por lo menos, seis embarcaciones que presuntamente transportaban drogas hacia Estados Unidos. Además han acabado con la vida de varios señalados como narcotraficantes.

