¿Cómo sería la segunda fase de despliegue militar en el mar Caribe?

El presidente estadounidense Donald Trump anunció sobre un nuevo ataque de una lancha en su despliegue en el Caribe. El anuncio lo hizo durante la celebración del 250 aniversario de la marina de estadounidense en Virginia. El ataque ocurrió en la noche de este sábado, este sería el sexto ataque a embarcaciones con droga desde que inició el despliegue en agosto pasado.

VEA TAMBIÉN “Lo que quieren es el petróleo de Venezuela”: el presidente Petro arremete en contra del despliegue militar en el Caribe tras la destrucción de la quinta narcolancha o

Además, anunció este domingo que estudia una “fase dos” del despliegue militar que se lleva a cabo en el Caribe, luego de asegurar que Estados Unidos ya logró el control marítimo en la región luego de destruir una serie de narcolanchas provenientes, según él, de Venezuela.

Para hablar de este tema se conectó en La Tarde de NTN24 José Antonio Colina, militar retirado de la fuerza armada nacional bolivariana y presidente de la organización venezolanos perseguidos políticos en el exilio.

“Esto es una evidencia de que las palabras del presidente Donald Trump que ha dicho que va a combatir los carteles del narcotráfico con todo el poder que tiene pues evidentemente se está cumpliendo”, aseveró.

“El interrogante de la gente es cuándo van a ir por el cabecilla de todo esto que es Nicolás Maduro y los cómplices que lo acompañan en el régimen venezolano”, apuntó el invitado.