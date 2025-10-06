NTN24
Casa Blanca

Casa Blanca responde a segunda fase sobre la lucha contra los cárteles anunciada por Trump

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt - AFP
La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt - AFP
Donald Trump anunció este domingo que estudia una “fase dos” del despliegue militar que se lleva a cabo en el Caribe, luego de asegurar que Estados Unidos ya logró el control marítimo en la región.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt se refirió este lunes sobre el estudio de una “fase dos” del despliegue militar que se lleva a cabo en el Caribe.

“No entraré en propuestas específicas consideradas por el presidente; pero hemos sido muy claros en que Maduro es ilegítimo. Trump ha tomado acciones duras para terminar el tráfico de drogas”, fueron las palabras de la Secretaria de Prensa de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que estudia una “fase dos” del despliegue militar que se lleva a cabo en el Caribe, luego de asegurar que Estados Unidos ya logró el control marítimo en la región luego de destruir una serie de narcolanchas provenientes, según él, de Venezuela.

Esta estrategia de seguridad nacional ha resultado en la destrucción de cinco narcolanchas presuntamente provenientes de Venezuela y la eliminación de más de 14 supuestos terroristas.

o

Trump afirmó haber logrado el "control marítimo total" sobre las rutas del narcotráfico supuestamente vinculadas al régimen de Nicolás Maduro y al denominado grupo terrorista Cartel de los Soles.

Esta declaración se da poco después de que el mandatario emitiera un memorando al Congreso, informando sobre un conflicto armado con los carteles de drogas.

"Vamos a parar el tráfico de drogas. Y hemos hecho ya mucho. No hay nadie que esté ingresando a través de las aguas", declaró Trump ante la prensa.

"Vamos a mirar a ver cómo va a ser la fase dos de esto. Va a ser una gran diferencia", añadió.

o

El despliegue militar, que comenzó hace un mes con el ataque a la primera narcolancha, cuenta actualmente con ocho embarcaciones en la región del Caribe.

Entre estas se encuentran los destructores USS Iwo Jima, Lake Erie, Jason Dunham y Fort Lauderdale, así como el barco de inteligencia MV Ocean Trader, el USS Minneapolis St. Paul y el submarino Newport News.

Uno de los más recientes golpes se dio el pasado viernes cuando el gobierno de Trump anunciara la destrucción de una quinta narcolancha en aguas del Caribe.

“Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, mencionó el secretario de guerra, Pete Hegseth.

El vuelo más largo del mundo | Foto Canva
Aviones

El vuelo comercial más largo del mundo despegará desde Sudamérica con casi 30 horas de viaje: ¿Cuál es?

Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

Continúa la vigilancia de la patrulla fronteriza de los EE.UU. - Fotos: EFE
Patrulla Fronteriza

Continúa la vigilancia por parte de la Patrulla Fronteriza entre Estados Unidos y México

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Robert Redford, actor - Foto AFP
Muerte

Cinco películas para recordar a Robert Redford: las producciones que lo consagraron como un ícono del cine

El balcón secreto del World Trade Center | Foto Canva
Torres Gemelas

El balcón secreto del World Trade Center: la arriesgada obra de arte que encendió teorías conspirativas del 11-S

Presos políticos

EE.UU. libera y concede asilo al ex preso político Gregory Sanabria tras cuatro meses en centro de migrantes

Foto: Gobierno de Israel
Israel

"171 provocadores de la flotilla Hamás-Sumud, entre ellos Greta Thunberg, fueron deportados": Israel confirmó la expulsión de integrantes del grupo de activistas

