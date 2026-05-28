"Vamos a elección presidencial”: exgobernador de Táchira propone una fecha tentativa para elecciones en Venezuela

El abogado, exdiputado y exgobernador de Táchira, César Pérez Vivas, habló con el programa La Mañana de NTN24 sobre el estrecho vínculo entre el régimen venezolano y el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, contra quien la justicia española adelanta una investigación sobre influencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Para Pérez Vivas, esta situación “ha destapado una ‘caja de Pandora', ha puesto en evidencia la corrupción del socialismo internacional, las mafias que se articularon en torno a Chávez y a Maduro para saquear a Venezuela”.

El exdiputado señaló que tras la exposición del “Plan Zapatero” o “Plan Z” es necesario adelantar la “elección presidencial”, tal como lo establece “la constitución”.

Frente a lo anterior, hizo un llamado “al gobierno de los Estados Unidos a los gobiernos de América Latina y Europa” para que “acompañen la lucha, la sociedad democrática para que se establezca la elección presidencial, se respete la soberanía popular y para que se sancione de manera clara y definitiva a todo este conjunto de personajes que dentro y fuera de Venezuela expoliaron la riqueza de nuestro país”.

En cuanto a una fecha tentativa para las elecciones presidenciales que tanto añora el pueblo venezolano, el exdiputado señaló que “las vamos a hacer en enero o febrero del año que viene; yo voy a proponer una fecha para las elecciones el 3 de enero del 2027. En el primer año de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela sería libre”.

Teniendo en cuenta el aporte de información que están haciendo los Estados Unidos a la investigación del expresidente del Gobierno español, el exdiputado no descarta que Delcy esté cooperando en este caso.

“De Delcy Rodríguez podemos esperar todo; ella entregó a Maduro, ¿cómo no va a entregar a Zapatero? Ella es capaz de todo con tal de quedarse en el poder”, expresó.

“Juegan en todos los tableros, son realmente unos personajes que dan pena por ese comportamiento, por esa falta de ética de principios democráticos, de valores humanos”, agregó.

Enfatizó que el aporte que hace EE. UU. a la justicia española en el caso de Zapatero, el cual salpica al régimen venezolano, "significa que está dispuesto a dar por terminada esta etapa de corrupción y de violencia institucional" Esperamos entonces que finalmente la administración Trump obligue a Delcy y a Jorge Rodríguez a fijar la fecha de elección presidencial”.