Al igual que el régimen venezolano, Daniel Ortega anunció la excarcelación de "decenas" de presos políticos en Nicaragua

Este sábado, el régimen de Daniel Ortega anunció la excarcelación de "decenas" de presos políticos nicaragüenses que permanecían encerrados en diferentes centros penitenciarios del país, el mismo día que cumple 19 años al frente de la dictadura.

Por medio de un comunicado, difundido por medios oficiales, se conoció que el régimen Ortega-Murillo ordenó la excarcelación de los presos políticos como "conmemoración al aniversario" de la dictadura.

En el sitio oficialista 19 digital, el gobierno nicaragüense anunció que "al conmemorarse 19 años" de presidencia de Daniel Ortega "regresaron a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el sistema penitenciario nacional".

En el escrito, el régimen asegura que esto reafirma su "invariable compromiso con el encuentro, la paz y el derecho de todos a una convivencia familiar y a una comunidad, respetuosa y tranquila".

"Nicaragua vive la bendición suprema de la paz, que es nuestra principal victoria. La concordia, la familia, la fraternidad, la unión, la prosperidad, constituyen nuestros irremplazables compromisos cristianos, socialistas y solidarios", añade el texto.

Esto se da luego de que la misión diplomática de Washington en Managua aseguró el viernes en un mensaje en la red social X que mientras Venezuela ha liberado a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua "más de 60 personas" seguían "injustamente detenidas".