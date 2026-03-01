NTN24
Domingo, 01 de marzo de 2026
Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes anuncia el cierre de su embajada en Teherán y el retiro de su comisión diplomática

marzo 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Emiratos Árabes Unidos anuncia el retiro de su embajada en Teherán - Foto de referencia: Canva
La cartera de Asuntos Exteriores de los EAU manifiesta que esta decisión se debe al incremento de los ataques con misiles y drones hacia su territorio por parte del régimen de Irán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos anunció este domingo 1 de marzo, por medio de un comunicado, que ordenó el cierre de su embajada en Teherán, junto con la retirada de su embajador y los demás funcionarios diplomáticos de la nación islámica.

“Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de su embajador y de todos los miembros de su misión diplomática de la República Islámica de Irán”, indicó la cartera.

De acuerdo con la información compartida por la cartera de Asuntos Exteriores de los EAU, esta decisión se debe al incremento de los ataques con misiles y drones hacia su territorio por parte del régimen de Irán, que con estas acciones ha puesto en riesgo la vida de los civiles de su país.

“Esta decisión responde a los flagrantes ataques con misiles iraníes contra territorio de los EAU, que constituyen actos de agresión contra civiles, como zonas residenciales, aeropuertos, puertos e instalaciones de servicios”, se expresa en la misiva.

Según las autoridades, los ataques de Irán en el país del Golfo, con misiles y drones, terminaron con la vida de cuatro personas e hirieron a una decena más.

La medida supone la condena más enérgica hasta el momento por parte de un Estado del Golfo desde que el régimen de los ayatolás empezó los ataques como represalia a la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel en la que murió su líder supremo Ali Jameneí y otros altos funcionarios.

Entre tanto, los estados del golfo Pérsico prometieron este domingo defenderse de los ataques iraníes, incluso "responder a la agresión" si fuera necesario. Esto en medio de una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) este domingo para formular una respuesta unificada. Todos denunciaron haber sufrido daños iraníes.

