Sábado, 10 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

"Esperamos que Estados Unidos sepa que estadía de Delcy es de corto plazo": Marta Lucía Ramírez habla de la transición en Venezuela

enero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
La exvicepresidente aplaudió, además, el trabajo de la líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, por Venezuela.

La exvicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, analizó en el programa Mujeres de Ataque la transición en Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro.

“Esperamos que Estados Unidos sepa que la estadía de Delcy es de corto plazo”, afirmó sobre el interinato como cabeza del régimen venezolano de Delcy Rodríguez.

Mencionó que "Delcy sabe que es temporal" su posición política y que "tan ilegítima es ella como Nicolás Maduro”.

o

Ramírez aplaudió, además, el trabajo de la líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, por Venezuela.

"Lo que ha hecho es defender a los venezolanos, la integridad de su país, al que ha defendido de intereses extranjeros de China, Rusia e Irán", mencionó.

Afirmó que María Corina Machado estuvo sometida, por parte del régimen de Maduro, a una intensa persecución.

“Le estaban haciendo una cacería como si fuera un animal, la tenían enjaulada. Lo que hizo María Corina fue mimetizarse, mantenerse en su país por encima de todo”, aseveró Ramírez.

Finalmente indicó que tras la extracción de Maduro de Venezuela, lo que consideró una muestra de que “la justicia se demora pero llega”, el primer paso es la estabilización del país que considera Estados Unidos está implementando de forma acertada.

