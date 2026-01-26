Al menos 11 personas murieron y otras 12 resultaron heridas tras un ataque con armas en México

Un ataque armado durante un partido de fútbol dejó este domingo, al menos 11 muertos y 12 más heridos en el estado mexicano de Guanajuato, una región azotada por la violencia ligada al crimen organizado, informaron autoridades locales.

Hombres armados irrumpieron durante un partido y dispararon contra los asistentes que se encontraban en el campo de fútbol, en un barrio de la localidad de Salamanca.

Las autoridades municipales señalaron en un comunicado que fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para dar con los responsables.

"Se confirmó el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario", dijo el municipio.

"Asimismo, 12 personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego y se encuentran recibiendo atención médica", añadió.

Además, en la noche del sábado fueron abandonadas cuatro bolsas con restos humanos también en Salamanca.

Guanajuato, un importante enclave industrial con plantas de ensamblaje de automotrices internacionales y numerosos atractivos turísticos, es uno de los estados más violentos de México debido a la presencia de grupos del crimen organizado, que se disputan la distribución de drogas al menudeo y el robo a ductos de combustible, según analistas.

A inicios de año, el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum presumió que la tasa de homicidios en México cayó en 2025 a su menor nivel en una década, como resultado de su estrategia de seguridad.