Jueves, 12 de febrero de 2026
Fútbol

Importante liga de fútbol en el mundo decidió eliminar los empates y así se jugará de ahora en adelante

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Fútbol - Foto Canva
La idea del campeonato es presentar una novedad que ayude al espectáculo y ya empezó a probarse.

Una de las ligas de fútbol en el mundo decidió eliminar los empates de su sistema de juego, convirtiéndose en una de las medidas más revolucionarias del balompié mundial.

Se trata de la J League, el torneo de fútbol profesional más importante de Japón, que quiere ver en todos sus partidos a un ganador, por lo que, si el encuentro termina igualado en los 90 minutos, habrá definición desde el punto penal.

La otra novedad que tendrá el sistema de desempates de la liga japonesa es que al ganador por penaltis de cada partido se le entregarán dos puntos.

Esta medida fue avalada por la máxima categoría del fútbol en Japón y ya empezó su periodo de prueba. La nueva regla se puso en práctica partido entre Kyoto Sanga y Vissel Kobe, que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y la victoria por penaltis fue para Vissel Kobe.

Esta medida estará vigente durante la temporada de transición de 2026 y estudiando los resultados que arroje esta medida, se discutirá si se queda de forma permanente en el fútbol nipón.

Otro de los cambios que tendrá la liga japonesa es la sincronización de su calendario con el europeo, lo que permitirá a los clubes de este país entrar en el mercado de fichajes al mismo tiempo que el ‘viejo continente’.

