NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Viernes, 30 de enero de 2026
Delcy Rodríguez

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El exalcalde enfatizó que no se puede hablar de una verdadera transición democrática mientras persistan las violaciones a los derechos fundamentales.

El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, ofreció un análisis sobre unas recientes declaraciones que hizo el congresista republicano Mario Díaz-Balart, que han generado controversia, sobre el comportamiento del régimen venezolano ante la administración estadounidense.

El legislador afirmó que Delcy Rodríguez y otros funcionarios "se están comportando como el perrito de Donald Trump", sugiriendo una subordinación ante las directrices de Washington.

"Están haciendo todo lo que quiere la administración del presidente Trump, porque temen qué es lo que le pueden pasar a ellos", declaró Díaz-Balart, en referencia a la reciente apertura petrolera y de inversiones aceptada por las autoridades venezolanas.

Ante estos señalamientos, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, ofreció su análisis desde Madrid.

“Delcy Rodríguez viene siendo una silla del mismo palo que está cumpliendo las tareas que se le están imponiendo para que termine de cerrar este ciclo de la tiranía", puntualizó.

o

El exalcalde enfatizó que no se puede hablar de una verdadera transición democrática mientras persistan las violaciones a los derechos fundamentales.

"Ella no es la transición porque transición en lenguaje académico sería pasar de un régimen dictatorial al inicio de una verdadera democracia", explicó.

Ledezma aseguró que “el papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado en el país, “para que podamos hablar con propiedad del inicio de una transición”.

El exalcalde enumeró las condiciones necesarias para una transición: instituciones autónomas, Estado de derecho, libertad de expresión y respeto a los derechos humanos.

Además, cuestionó la permanencia de "centenares de militares y ciudadanos venezolanos" en prisión por motivos políticos.

Respecto a la captura de Nicolás Maduro hace un mes, Ledezma defendió la operación militar estadounidense ante quienes invocan el derecho internacional humanitario. "Por encima del derecho internacional están los derechos venezolanos", afirmó, citando la falta de garantías fundamentales: derecho a la vida, libertad, alimentación, empleo, salud y servicios públicos.

