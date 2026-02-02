Avianca anuncia drástico cambio en su política de equipaje que beneficiará a viajeros

La aerolínea Avianca anunció recientemente un cambio drástico en su política de equipaje que beneficiará a millones de sus pasajeros del continente americano.

La aerolínea, con alta presencia en Perú y Colombia, dio a conocer a través de un comunicado que su tarifa más económica incluirá un equipaje de mano para los viajes internacionales entre las Américas.

La medida aplicará para aquellos viajeros con destinos internacionales dentro del continente americano, dado que los vuelos hacia y desde Europa ya lo incluyen.

En ese sentido, la línea aérea confirmó que su tarifa más económica, denominada Light, incluirá equipaje de mano de hasta 10 kilogramos, además del artículo personal que venía siendo incluido.

Cabe recordar que todos los vuelos internacionales en las Américas únicamente incluían un artículo personal en su tarifa Light y solo permitían el carry on en su tarifa Classic.

Así las cosas, todos los vuelos desde Bogotá hacia Estados Unidos, como aquellos entre países de Sudamérica y Centroamérica incluirán el equipaje de mano en su tarifa más económica.

VEA TAMBIÉN "Los Premios Grammy son lo peor": Trump arremete contra los galardones de la música y amenaza con demandar a su presentador por comentario sobre Epstein o

La aerolínea confirmó que dicha medida comenzó a regir a partir del pasado 27 de enero y solo lo aplicará para los vuelos comprados a partir de dicha fecha. Es decir, aquellos vuelos que fueron comprados anteriormente, pero con viajes posteriores al 27 de enero no tendrán el beneficio.