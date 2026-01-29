Tormenta Kistin deja al menos cinco muertos y apagones en Portugal: imágenes muestran enorme ‘rueda de Chicago’ derrumbada

La tormenta Kristin, que azotó Portugal con fuertes lluvias y vientos la madrugada del miércoles, dejó al menos cinco muertos, mientras casi medio millón de personas siguen sin energía eléctrica este jueves.

El nuevo saldo de víctimas fatales fue confirmado por un vocero de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (Anpec).

Al mismo tiempo, E-redes, operador de la red de distribución de energía eléctrica, informó que "unos 450.000 clientes" no contaban con electricidad, especialmente en el centro del país.

En la población de Figueira da Foz los ciudadanos reportaron que una enorme ‘rueda de Chicago’ se derrumbó debido a los vientos.

El paso de la tormenta Kristin estuvo marcado por intensos aguaceros y rachas de viento que alcanzaron hasta 150 kilómetros por hora, provocando caídas de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Los servicios de emergencia tuvieron que intervenir en alrededor de 1.500 incidentes entre las 00H00 y las 08H00 (hora local y GMT).

El gobierno portugués calificó la tormenta de "fenómeno climático extremo, que provocó daños significativos en varias partes del territorio".

Hasta 850.000 hogares o instituciones quedaron sin suministro eléctrico ya en las primeras horas del miércoles.

Varias municipalidades decidieron cerrar las escuelas, y muchas seguían sin funcionar este jueves.

El subcomandante regional de Bomberos de la región de Leiría, Ricardo Costa, dijo que "los vecinos piden ayuda, porque sigue lloviendo".

"Aunque no sea una lluvia muy intensa, está causando muchos daños en las viviendas", apuntó.

Kristin continuó su desplazamiento hacia el este y llegó a España la mañana del miércoles, lo que provocó fuertes nevadas en Madrid y llevó a las autoridades a pedir a la población que evite los "desplazamientos innecesarios".