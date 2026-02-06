NTN24
Al menos 30 muertos y más de 100 heridos deja atentado contra mezquita chiita en Pakistán

Por: Redacción NTN24
Al menos 30 muertos y más de 100 heridos deja atentado contra mezquita chiita en Pakistán - EFE
La explosión se produjo cuando las mezquitas del país estaban repletas, declaró un alto responsable policial bajo condición de anonimato.

Un atentado suicida en una mezquita chiita de Islamabad durante la oración de este viernes dejó al menos 30 muertos y 130 heridos, anunció una fuente de seguridad pakistaní a AFP.

La explosión se produjo cuando las mezquitas del país estaban repletas, declaró un alto responsable policial bajo condición de anonimato. El balance "debería seguir aumentando", subrayó.

Otra fuente de seguridad, que también pidió el anonimato, indicó que la explosión en la mezquita, ubicada en el barrio de Tarlai, se debió a un atentado suicida.

"El atacante fue detenido en la entrada y se hizo estallar", afirmó.

Medios locales informaron haber visto a decenas de personas heridas llegar a un gran hospital con la ropa manchada de sangre.

Médicos y transeúntes ayudaban a las víctimas transportadas en ambulancias y al menos una llegó en el maletero de un coche.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, "condenó enérgicamente" el atentado, afirmando que sus autores serían encontrados y llevados ante la justicia.

Ningún grupo reivindicó hasta el momento el ataque, que se produce mientras las fuerzas de seguridad pakistaníes luchan contra la intensificación de las insurgencias en las provincias del sur y del norte del país, en la frontera con Afganistán.

