Centrocampista de la selección Colombia dejaría la Premier League la próxima temporada

La continuidad del centrocampista de la selección Colombia, Jefferson Lerma, una de las fichas claves del Crystal Palace de Inglaterra durante los últimos años, estaría en duda.

VEA TAMBIÉN Regresa el fútbol colombiano: Estos son los juegos más destacados del inicio de la temporada 2026 o

Pese a ser uno de los jugadores fundamentales dentro del esquema del equipo inglés, su futuro en las “Águilas” podría llegar a su final una vez termine la actual temporada en la Premier League.

Esto teniendo en cuenta que su contrato termina a mediados de este 2026, y hasta la fecha las directivas del Crystal Palace no han demostrado la intención de renovarle el vínculo, como se acostumbra en el fútbol de Inglaterra.

Jefferson Lerma, quien este año cumplirá tres temporadas con la escuadra londinense, no sería el único que le diría adiós, pues el entrenador Oliver Glaser tampoco tendría asegurado su futuro. Esto teniendo en cuenta sus más recientes declaraciones, en las que dejó claro que se dedica a vivir el día a día.

“Puedes firmar un nuevo contrato y dejar de ser entrenador al año siguiente. La duración no significa nada”, expresó Glaser.

Ante el futuro incierto del centrocampista Jefferson Lerma en el fútbol inglés, desde Europa se han comenzado a poner sobre la mesa los nombres de los equipos del fútbol turco que en algún momento han demostrado interés por el colombiano: Besiktas y Galatasaray.

¿Cómo le ha ido a Lerma en el Crystal Palace?

El también mediocampista de la selección Colombia se sumó a las filas de las “Águilas” a mediados del año 2023; desde aquel momento ha disputado un total de 103 encuentros entre la Premier League, la FA Cup, la UEFA Conference League, la EFL Cup y la Supercopa de Inglaterra. Competencias en las cuales ha marcado un tanto y ha hecho cuatro asistencias.

VEA TAMBIÉN En Colombia se podrá ver el trofeo de la Copa del Mundo: confirman fecha y lugar de su llegada al país o

Por ahora, y mientras se define su futuro, el jugador se encuentra concentrado en su rendimiento con el conjunto londinense. El vallecaucano tiene claro que su desempeño en el equipo inglés es fundamental para ganarse un lugar dentro de los 26 jugadores que elegirá Néstor Lorenzo para representar a la “Tricolor” en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.