NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
Jueves, 15 de enero de 2026
Donald Trump

Trump aseguró que "la matanza en Irán está cesando", pero no descarta del todo una intervención militar

enero 15, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Las manifestaciones en Irán comenzaron el pasado 28 de diciembre por el incremento en el costo de vida y no han cesado pese a la represión y los muertos que ha dejado la intervención del régimen musulmán.

Donald Trump afirmó este miércoles que "la matanza en Irán está cesando", tras días de represión de las manifestaciones por parte de las autoridades, pero se mostró ambiguo sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense, al afirmar que Washington está monitoreando la situación.

Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el líder supremo Alí Jamenei.

o

Grupos de defensa de los derechos humanos afirman que, aprovechando un corte de internet de más de cinco días, las autoridades iraníes están llevando a cabo la represión más severa en años en el país, que dejó al menos 3.428 muertos, según una oenegé.

Durante un evento en la Casa Blanca, el presidente estadounidense afirmó que le habían comunicado "de buena fuente" que "la matanza en Irán está cesando, ha cesado".

"Y no hay planes de ejecuciones" de detenidos, añadió Trump.

Cuando un periodista de AFP le preguntó si se había descartado una intervención militar, Trump respondió: "Lo observaremos y veremos qué pasa después".

Tras sus declaraciones los precios del petróleo cayeron alrededor del 3% en la apertura de los mercados asiáticos del jueves.

o

Por su parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó en una entrevista con Fox News que no habrá ejecuciones de manifestantes "ni hoy ni mañana".

El grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, indicó que la ejecución por ahorcamiento del manifestante iraní Erfan Soltani estaba programada para miércoles pero fue aplazada.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con lanzar una operación militar contra la República Islámica para atajar la represión del movimiento de protestas en el país de 86 millones de habitantes.

Según la oenegé Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, las fuerzas de seguridad iraníes mataron a al menos 3.428 manifestantes y detuvieron a más de 10.000 personas, aunque el balance real probablemente sea mucho mayor.

Temas relacionados:

Donald Trump

Irán

Estados Unidos e Irán

Manifestaciones

Intervención militar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Sancionada y sin apoyo: corresponsal revela que Delcy Rodríguez intentó neutralizar el encuentro de María Corina Machado con Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Rafael Correa y la dictadura venezolana: una alianza que agudizó la crisis económica en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Felipe González, expresidente del Gobierno de España
Felipe González

"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Nicolás Maduro | Foto EFE
Presos políticos

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

María Corina Machado y Donald Trump | Foto AFP
María Corina Machado

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Diosmer Daniel Rumbos García - Foto Archivo
Excarcelaciones en Venezuela

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Reencuentro de los periodistas Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos - Fotos AFP/EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump asegura que Maduro "es un tipo violento que mató a millones de personas", y que tienen "una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando"

Fiscal General de EE. UU., Pam Bomdi /Maduro y Ciclia Flores - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Incendio en Suiza - AFP
Suiza

Se temen decenas de muertos por incendio en una estación de esquí en medio de las celebraciones de Año Nuevo en Suiza

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos - Fotos AFP/EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump asegura que Maduro "es un tipo violento que mató a millones de personas", y que tienen "una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando"

Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE/ Dibujo: Jane Rosenberg
Cae Maduro en Venezuela

"No creo que haya una condena suave ni la posibilidad de salir en libertad": abogado experto en extradición sobre captura y proceso contra Maduro en EE. UU.

Fiscal General de EE. UU., Pam Bomdi /Maduro y Ciclia Flores - Fotos AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses": fiscal Pam Bondi tras captura de Nicolás Maduro y su esposa

Incendio en Suiza - AFP
Suiza

Se temen decenas de muertos por incendio en una estación de esquí en medio de las celebraciones de Año Nuevo en Suiza

Fanáticos de la selección venezolana de fútbol - Foto: EFE
Vinotinto

Estos son los cuatro directores técnicos que aparecen en la lista del presidente de la FVF para dirigir a la Vinotinto

Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas - Foto: EFE
LVBP

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional es suspendida tras el "estado de conmoción" decretado por el régimen

Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Cilia Flores (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Diosdado Cabello arremetió contra EE. UU. y aseguró que Maduro llegó cojeando a Nueva York tras ser herido en su captura

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre