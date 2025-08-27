Al menos nueve personas murieron y varias sufrieron heridas luego de que un autobús cayera por un barranco en Ecuador

El Servicio Estatal de Emergencias de Ecuador informó que nueve personas murieron y varias sufrieron heridas al precipitarse a un barranco el autobús en el que viajaban en el sur andino del país.

"Se ha confirmado el fallecimiento de nueve personas. El Ministerio de Salud Pública se encuentra consolidando el número oficial de personas heridas", indicó el servicio de socorro en un comunicado.

Agregó que los heridos fueron trasladados a centros de salud en las localidades de Riobamba y Colta (sur andino). No se precisó cuántas personas viajaban en el autobús.

Medios locales del ‘país de la mitad del mundo’ detallan que el accidente ocurrió pasadas las dos de la tarde en una de las zonas de mayor altitud a 117 kilómetros al sur de Quito.

Añaden que el vehículo que figuraba con medio de transporte cubría la ruta Ambato–Guayaquil.

Bomberos y policías de la zona tuvieron que extraer a pasajeros que quedaron atrapados en el interior del bus.

Los siniestros de tránsito hacen parte de las principales causas de mortalidad en Ecuador, donde entre enero y mayo de 2025 se registraron más de 4.700 accidentes viales con 565 fallecidos y 4.045 lesionados, frente a los casi 21.220 de 2024 con cerca de 2.300 muertos, según cifras oficiales.

Hace un mes, nueve personas murieron y otras dos resultaron heridas al colisionar de frente dos vehículos que circulaban por la carretera que conecta las ciudades costeras de Manta y Montecristi (suroeste).

El pasado domingo, el futbolista profesional ecuatoriano Marcos Olmedo falleció al impactar el automóvil que conducía de manera frontal con otro, en el que iban dos personas que también perdieron la vida.