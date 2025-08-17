Siete personas murieron en Santo Domingo, Ecuador, cuando atacantes abrieron fuego en un billar

Siete personas murieron este domingo en Ecuador cuando atacantes abrieron fuego en un billar. Esta supone la tercera masacre en lo que va de mes, según informó la policía en medio de la ola de violencia que vive el país.

La matanza del domingo, ocurrida en la ciudad de Santo Domingo, a unos 160 km al oeste de Quito, quedó registrada en cámaras de seguridad.

Los agresores, con capuchas negras y armas largas, dispararon a varias personas en el billar ubicado en la zona de bares de la ciudad, según imágenes difundidas en redes sociales.

Hay "siete personas fallecidas a causa de impactos de arma de fuego" por lo que estamos en "tareas investigativas para esclarecer el hecho violento y dar con los responsables", dijo un funcionario de la Policía Nacional, sin dar más detalles.

Según medios locales, las investigaciones preliminares indican que los asesinatos pueden estar relacionados con el crimen organizado en la región.

A unos 30 km de Santo Domingo, hombres armados mataron en abril a 12 personas en una gallera en la comunidad rural de La Valencia.

La violencia provocada por el narcotráfico y los grupos ilegales en Ecuador está en auge. Entre enero y mayo se registraron más de 4.051 homicidios, según cifras oficiales.

Pese a los operativos desplegados y los constantes estados de excepción, en el país de ‘la mitad del mundo’ no ha disminuido las muertes violentas.

Solo el fin de semana pasado se registraron 14 muertos por matanzas en la convulsa provincia de Guayas, una de las cuatro provincias donde Noboa declaró recientemente el estado de emergencia para combatir la violencia de las pandillas.

El 10 de agosto, ocho personas murieron a manos de atacantes que dispararon contra una multitud en una discoteca.

El mismo día, asaltantes vestidos de militares mataron a seis personas en un barrio popular de Guayaquil, la segunda ciudad de Ecuador y foco crítico de la ola de violencia en esa nación.

Según datos oficiales, por los puertos ecuatorianos transita un 73% de la cocaína producida en el mundo.

En 2024 las autoridades ecuatorianas incautaron el récord de 294 toneladas de drogas, principalmente cocaína, frente a 221 toneladas de 2023.