Domingo, 17 de agosto de 2025
Ecuador

Siete personas murieron en Santo Domingo, Ecuador, cuando atacantes abrieron fuego en un billar

agosto 17, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Agentes de la Policía de Ecuador - Foto de referencia: EFE
La matanza quedó registrada en las cámaras de seguridad del establecimiento comercial.

Siete personas murieron este domingo en Ecuador cuando atacantes abrieron fuego en un billar. Esta supone la tercera masacre en lo que va de mes, según informó la policía en medio de la ola de violencia que vive el país.

La matanza del domingo, ocurrida en la ciudad de Santo Domingo, a unos 160 km al oeste de Quito, quedó registrada en cámaras de seguridad.

Los agresores, con capuchas negras y armas largas, dispararon a varias personas en el billar ubicado en la zona de bares de la ciudad, según imágenes difundidas en redes sociales.

Hay "siete personas fallecidas a causa de impactos de arma de fuego" por lo que estamos en "tareas investigativas para esclarecer el hecho violento y dar con los responsables", dijo un funcionario de la Policía Nacional, sin dar más detalles.

Según medios locales, las investigaciones preliminares indican que los asesinatos pueden estar relacionados con el crimen organizado en la región.

A unos 30 km de Santo Domingo, hombres armados mataron en abril a 12 personas en una gallera en la comunidad rural de La Valencia.

La violencia provocada por el narcotráfico y los grupos ilegales en Ecuador está en auge. Entre enero y mayo se registraron más de 4.051 homicidios, según cifras oficiales.

Pese a los operativos desplegados y los constantes estados de excepción, en el país de ‘la mitad del mundo’ no ha disminuido las muertes violentas.

Solo el fin de semana pasado se registraron 14 muertos por matanzas en la convulsa provincia de Guayas, una de las cuatro provincias donde Noboa declaró recientemente el estado de emergencia para combatir la violencia de las pandillas.

El 10 de agosto, ocho personas murieron a manos de atacantes que dispararon contra una multitud en una discoteca.

El mismo día, asaltantes vestidos de militares mataron a seis personas en un barrio popular de Guayaquil, la segunda ciudad de Ecuador y foco crítico de la ola de violencia en esa nación.

Según datos oficiales, por los puertos ecuatorianos transita un 73% de la cocaína producida en el mundo.

En 2024 las autoridades ecuatorianas incautaron el récord de 294 toneladas de drogas, principalmente cocaína, frente a 221 toneladas de 2023.

Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Lluvias en Puerto Ayacucho
Lluvias

Las impresionantes imágenes de la inundación en Puerto Ayacucho: Río Orinoco superó el nivel de desborde

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Donald Trump

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Isa Haas (d) de Brasil disputa un balón con Deyna Castellanos de Venezuela. (EFE)
Copa América Femenina

"Esperemos que esta sea la última vez que un torneo de esta categoría tenga tantas falencias": Deyna Castellanos reveló lo que vivió la Vinotinto en la Copa América

Lluvias en Puerto Ayacucho
Lluvias

Las impresionantes imágenes de la inundación en Puerto Ayacucho: Río Orinoco superó el nivel de desborde

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Monómeros

Maduro dice que hay un acuerdo con Colombia para la venta de Monómeros

Donald Trump

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Carteles de recompensa contra Maduro, Cabello y Padrino López.
Cartel de Los Soles

Estos son los afiches oficiales de EE.UU. con recompensas por Maduro, Cabello y Padrino López: suman 90 millones de dólares

Atlético Nacional vs Santa Fe, uno de los juegos destacados de la cuarta jornada de la FPC- Fotos: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Atlético Nacional vs. Santa Fe, uno de los juegos destacados de la jornada: así se jugará la cuarta fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano