¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

El expresidente ecuatoriano, Abdalá Bucaram, casi 30 años después de ser destituido por “incapacidad mental permanente”, presentó su caso ante la CIDH.

Su reclamo, que inició en 2015, finalmente avanzó luego de superar problemas económicos que le impedían hacerlo antes.

En ese sentido, el exmandatario asegura que no busca dañar al país, sino limpiar su nombre y dejar un precedente histórico.

Además, el otrora ejecutivo solicita que se reconozcan todos los gastos que dice haber tenido: unos 200 millones de dólares.

La querella por la que podría ser indemnizado y que presentó ante la CIDH hace 10 años se encuentra en la etapa de admisibilidad.

En el programa Club de Prensa de NTN24, los panelistas analizan la siguiente interrogante: ¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Bucaram?