Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Al menos siete mineros quedaron atrapados a varios metros de profundidad en una mina de oro que se derrumbó al suroeste de Colombia.

Las autoridades colombianas informaron que los mineros quedaron atrapados en un socavón ilegal de oro en la zona rural de Santander de Quilichao, en un municipio del departamento del Cauca, debido a un derrumbe ocurrido en la noche del jueves.

De acuerdo con la información de las autoridades, la entrada del socavón, construido de manera artesanal, se derrumbó y se inundó.

Socorristas y pobladores del conflictivo municipio de Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca, buscan con maquinaria entre la tierra a los trabajadores.

Diana Collazos, jefa de la oficina de atención de desastres local, dijo que los mineros quedaron a unos 22 metros de profundidad tras un deslizamiento de tierra.

La secretaria de Gobierno del municipio, María Luisa Holguín, afirmó que dos derrumbes consecutivos fue lo que habría sepultado a los mineros.

Holguín confirmó que: “En este momento, siete personas permanecen atrapadas tras el colapso de la mina artesanal”.

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería (ANM) expresó que su equipo de Seguridad y Salvamiento Minero en Jamundí estaba en el sitio para ayudar a los socorristas y autoridades locales en la búsqueda.

Con una retroexcavadora, los rescatistas intentan agrandar la entrada al socavón para facilitar la búsqueda.

Los pobladores dijeron que los primeros informes de la emergencia se conocieron entre las 22:30 y 23:00 (hora local) del jueves.

Cauca es centro de operaciones de rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la extinta guerrilla FARC.

En esa región, mineros extraen ilegalmente oro muchas veces bajo órdenes de guerrilleros que se financian con este metal y con el tráfico de cocaína.

Los accidentes mineros son recurrentes en Colombia, especialmente en los yacimientos de carbón en el centro del país.

La Procuraduría, un organismo de control estatal, informó en diciembre que en 29 de los 34 departamentos se realiza minería ilegal.

En el país hay 94.000 hectáreas afectadas por esta actividad, en la que en algunos casos se contamina las fuentes de agua con mercurio, de acuerdo con el último balance de la ONU.