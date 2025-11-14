NTN24
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Viernes, 14 de noviembre de 2025
Premio Nobel

Comité Nobel espera que María Corina Machado viaje a Oslo: "Ella misma ha dejado claro que vendrá"

noviembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, nobel de la Paz / Foto: AFP
Ante la amenaza de arresto, Frydnes espera que se garantice la seguridad a la líder opositora venezolana para que pueda llegar a Noruega.

El líder del Comité Nobel noruego, Jørgen Watne Frydnes, espera que la nobel de Paz María Corina Machado, viaje a la ciudad de Oslo para recibir el premio el próximo 10 de diciembre.

"Ella misma ha dejado claro que vendrá. Al mismo tiempo, hay que destacar que es un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio", dijo a la televisión pública noruega.

Machado permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024 debido a la ola represiva desatada por las protestas postelectorales. Su última aparición pública se registró en enero de 2025 donde habría sido retenida durante pocas horas por cuerpos de seguridad del régimen.

Ante la amenaza de arresto, Frydnes espera que se garantice la seguridad a la líder opositora venezolana para que pueda llegar a Noruega.

Machado afirmó el pasado mes de octubre que para viajar a Noruega, Venezuela tiene que estar "libre".

"No puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida", afirmó.

A inicios de octubre el Comité Noruego del Nobel que está integrado por cinco miembros nombrados por el Parlamento de ese país, reconocieron a Machado "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", dijo el presidente del Comité.

