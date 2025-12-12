NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Incendio

Aficionados incendiaron el estadio luego de confirmarse descenso de su equipo en liga europea: difunden imágenes de los duros daños

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Fotos: Canva y @thecasualultra
Medios deportivos publicaron en las últimas horas videos y fotografías del incendio que fue provocado por hinchas del club Haka luego de que se confirmara el descenso del equipo en el fútbol finlandés.

Las imágenes muestran una de las tribunas del estadio Factory Field ardiendo por cuenta de las llamas que se propagaron a gran velocidad.

Las llamas dañaron incluso el campo de césped artificial del Haka. Marko Laaksonen, presidente del FC Haka, afirmó en declaraciones a la prensa que los daños aún no se han calculado, pero que serán considerables.

"Claro que no necesitábamos esto, eso está claro", declaró Laaksonen a los medios finlandeses, según Euro News. "Ya hemos recibido mucho apoyo de la gente y seguiremos necesitándolo en el futuro".

Las autoridades locales indicaron que uno de los sospechosos, menor de 15 años según la emisora finlandesa YLE, admitió haber prendido fuego a un objeto que provocó el incendio, que arrasó la tribuna de madera y quemó parte del césped.

El incidente se produjo después de que el club, uno de los equipos más laureados del país con nueve títulos de liga, descendiera de la Veikkausliiga, la máxima división de Finlandia.

“El FC Haka es el segundo equipo más laureado de Finlandia, pero acaba de descender a segunda. El domingo, un chico de 15 años decidió quemar un objeto como protesta junto a dos amigos y el estadio, con estructura de madera, se incendió en segundos”, describió el periodista Diego G. Argota en X sobre los hechos.

El club, de la localidad de Valkeakoski, a 150 km al norte de Helsinki, ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para ayudar a recuperarse del incendio.

