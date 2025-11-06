Advierten efectos en la Tierra por tormenta geomagnética que golpeará el planeta en las próximas horas

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC), en Estados Unidos, advirtió sobre una tormenta geomagnética que golpeará el planeta Tierra en las próximas horas.

De acuerdo con el SWPC, el fenómeno alcanzó la escala G3 (Fuerte) a las 05:27 UTC del 6 de junio “debido a la influencia persistente de una eyección de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés)”.

Ante esto, la entidad adscrita al Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) indicó que la alerta por tormenta geomagnética de grado 3 o superior estará vigente hasta las 12:00 UTC del 6 de junio.

Según el SWPC, una tormenta geomagnética es una perturbación importante en el campo magnético terrestre, que puede variar su intensidad desde niveles bajos hasta condiciones de tormenta intensa durante horas o incluso un día.

“Existe un alto grado de confianza en que la EMC se dirija hacia la Tierra y un nivel moderado de confianza en el momento de su llegada, que anticipamos entre la noche del jueves y la mañana del viernes (hora del este de EE. UU.). Sin embargo, como suele ocurrir con estos eventos, tenemos menos certeza sobre la intensidad de la tormenta geomagnética resultante tras la llegada y el paso de la EMC”, precisa la entidad en su sitio web.

Entre los efectos más comunes de este tipo de eventos en la Tierra destaca el avistamiento de aurora, por lo que el SWPC asegura que, “quienes se encuentren dentro o cerca del área de la zona de auroras prevista en 30 minutos pueden intentar observarlas si es de noche y las condiciones meteorológicas lo permiten”.

Por otro lado, advierte sobre algunos posibles efectos de la tormenta geomagnética en la tecnología, como “fluctuaciones de potencia, en su mayoría controlables, en la red eléctrica”.

Además, la entidad puntualizó que existe un riesgo leve de que se vean afectadas las operaciones de diversos satélites y posible degradación intermitente del GPS.