NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Tormenta solar

Advierten efectos en la Tierra por tormenta geomagnética que golpeará el planeta en las próximas horas

noviembre 6, 2025
Por: Saúl Montes
Fotografía del Sol - NASA
Fotografía del Sol - NASA
La alerta por tormenta geomagnética de grado 3 o superior estará vigente hasta las 12:00 UTC del 6 de junio, precisó el SWPC.

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC), en Estados Unidos, advirtió sobre una tormenta geomagnética que golpeará el planeta Tierra en las próximas horas.

De acuerdo con el SWPC, el fenómeno alcanzó la escala G3 (Fuerte) a las 05:27 UTC del 6 de junio “debido a la influencia persistente de una eyección de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés)”.

o

Ante esto, la entidad adscrita al Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) indicó que la alerta por tormenta geomagnética de grado 3 o superior estará vigente hasta las 12:00 UTC del 6 de junio.

Según el SWPC, una tormenta geomagnética es una perturbación importante en el campo magnético terrestre, que puede variar su intensidad desde niveles bajos hasta condiciones de tormenta intensa durante horas o incluso un día.

“Existe un alto grado de confianza en que la EMC se dirija hacia la Tierra y un nivel moderado de confianza en el momento de su llegada, que anticipamos entre la noche del jueves y la mañana del viernes (hora del este de EE. UU.). Sin embargo, como suele ocurrir con estos eventos, tenemos menos certeza sobre la intensidad de la tormenta geomagnética resultante tras la llegada y el paso de la EMC”, precisa la entidad en su sitio web.

o

Entre los efectos más comunes de este tipo de eventos en la Tierra destaca el avistamiento de aurora, por lo que el SWPC asegura que, “quienes se encuentren dentro o cerca del área de la zona de auroras prevista en 30 minutos pueden intentar observarlas si es de noche y las condiciones meteorológicas lo permiten”.

Por otro lado, advierte sobre algunos posibles efectos de la tormenta geomagnética en la tecnología, como “fluctuaciones de potencia, en su mayoría controlables, en la red eléctrica”.

Además, la entidad puntualizó que existe un riesgo leve de que se vean afectadas las operaciones de diversos satélites y posible degradación intermitente del GPS.

Temas relacionados:

Tormenta solar

Ciencia

Espacio

Sol

Planeta Tierra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expertos analizan la "guerra de exterminio silenciosa" contra cristianos de todo el mundo que se ha recrudecido en países africanos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un temor fundado": activista venezolana que no puede regresar a su país denuncia irregularidad migratoria en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando": María Corina Machado durante su participación en el America Business Forum

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Iceberg | Foto NASA
Espacio

Así se observa desde el espacio el iceberg considerado el más grande del mundo

La Superluna y otros eventos astronómicos de noviembre - Foto: EFE
Astronomía

Desde la superluna más grande del año hasta lluvia de estrellas: estos son los eventos astronómicos más destacados de noviembre

El carro más rápido del mundo | Foto Canva
Carros

El nuevo auto chino que rompe récords: alcanza casi los 500 km/h y supera a Bugatti y Tesla

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataque de Estados Unidos - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos confirmó nuevo ataque contra presunta narcolancha en el "Pacífico Oriental": "dos narcoterroristas varones murieron"

Operativo policial en Río de Janeiro (AFP)
Brasil

Experto explica todo lo que hay detrás del letal operativo policial en una favela de Río de Janeiro

Aurora Silva, esposa del politico venezolano Freddy Superlano - Foto: EFE
Presos políticos

Juez ejecuta audiencia contra siete opositores venezolanos por videollamada y sin abogados privados

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
María Corina Machado

Maduro califica de "bruja demoníaca" a María Corina Machado días después de ser galardonada con el Nobel de Paz

Claudia Sheinbaum - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"No estamos de acuerdo": presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas

Clasificación de Egipto al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

FIFA oficializa la clasificación de selección histórica al Mundial de 2026 que no asistía desde hace ocho años

Entrenador de la selección Colombia Sub-20, César Torres | Foto: AFP
Selección Colombia sub-20

Entrenador de la selección Colombia Sub-20 habló tras la derrota ante Argentina al borde de las lágrimas: “lo intentaré hasta que el país lo consiga”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda