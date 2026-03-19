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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Washington

Alerta en Estados Unidos por la detección de drones sobre base militar donde residen Marco Rubio y Pete Hegseth, según The Washington Post

marzo 19, 2026
Por: Luis Cifuentes
Marco Rubio, Secretario de Estado; Donald Trump, presidente de EE. UU., y Pete Hegseth, secretario de Guerra - Foto: EFE
Marco Rubio, Secretario de Estado; Donald Trump, presidente de EE. UU., y Pete Hegseth, secretario de Guerra - Foto: EFE
La situación ha generado alertas en la Casa Blanca dada la amenaza que representa el régimen iraní tras los ataques que derivaron en la muerte del ayatolá el pasado 28 de febrero.

Washington se encuentra bajo alerta en medio de la situación con el régimen iraní tras los ataques de Estados Unidos e Israel que derivaron en la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

Según el diario The Washington Post, en los últimos días se detectaron drones sobrevolando la base militar en donde residen el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

De acuerdo a las fuentes consultadas por el diario norteamericano, varios drones sobrevolaran la sede militar de Fort Lesley J. McNair en una sola noche, lo que ha generado gran preocupación en Washington y ha obligado a tomar medidas de seguridad.

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Cabe resaltar que la administración de Donald Trump emitió recientemente una alerta de seguridad global para todas las dependencias diplomáticas en el exterior y especialmente aquellas ubicadas en Medio Oriente.

A su vez, algunas bases militares distribuidas en el país han elevado el nivel de alerta ante la amenaza del régimen iraní. Entre ellas, se encuentran la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst en Nueva Jersey y la Base de la Fuerza Aérea MacDill en Florida.

En medio de la alerta, las autoridades habrían analizado la posibilidad de trasladar de residencia a Rubio y Hegseth, cuestión que todavía no se habría llevado a cabo.

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The Washington Post también reveló que la Base Aérea MacDill, sede del Comando Central de Estados Unidos, ha sido cerrada en dos ocasiones por un paquete sospechoso y un incidente de seguridad del cual se desconocen los detalles. Cabe resaltar que desde esa sede del Comando Central se llevaron a cabo las operaciones militares de Estados Unidos contra el régimen de Irán.

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