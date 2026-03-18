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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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estrecho de Ormuz

Países de la OTAN discuten la "mejor forma" de reabrir el estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán propone elaborar “nuevas reglas”

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz | Foto EFE
Estrecho de Ormuz | Foto EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instalado repetidamente a otros países a enviar buques de guerra para escoltar convoyes de petroleros a través del estrecho de Ormuz.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que los miembros de la alianza militar mantenían conversaciones sobre la "mejor manera" de reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha afectado el suministro mundial de petróleo.

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"He estado en contacto con muchos aliados. Todos coinciden, por supuesto, en que ese estrecho tiene que volver a abrirse. Y lo que sé es que los aliados están trabajando juntos, debatiendo cómo hacerlo, cuál es la mejor forma de hacerlo", dijo Rutte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instalado repetidamente a otros países a enviar buques de guerra para escoltar convoyes de petroleros a través del estrecho de Ormuz.

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araghchi, en una entrevista con medio Al Jazeera propuso elaborar nuevas reglas posterior a que se termine el conflicto con Estados Unidos e Israel.

“En mi opinión, necesitamos diseñar nuevos acuerdos para el estrecho de Ormuz y la forma en que los barcos lo atraviesan en el futuro, después de la guerra, para que la navegación pacífica por esta vía pueda mantenerse permanentemente bajo regulaciones claras”, explicó.

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Sin embargo, aclaró que las reglas iban a ser implementadas “teniendo en cuenta los intereses de Irán y los de la región”, no obstante, dijo que tales implementaciones se desarrollarían entre los países que se encuentran en ambos lados del estrecho.

“Condiciones que garanticen la paz, no queremos presenciar otra guerra en la región ni que este estrecho vuelva a cerrarse”, dijo y reiteró que “deben establecerse normas y condiciones que garanticen una paz duradera”, concluyó Araghchi.

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