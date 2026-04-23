FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

El FBI ha iniciado una investigación para determinar si existe alguna conexión entre las desapariciones y muertes de 11 científicos estadounidenses especializados en tecnología nuclear y defensa aeroespacial.

Los casos, que durante años fueron tratados como incidentes aislados, ahora generan creciente preocupación por la gravedad de los hechos y el acceso que estas personas tenían a información sensible.

La investigación, que ha escalado hasta el Despacho Oval, fue abordada por el presidente Trump, quien declaró: "Es una cuestión bastante seria y espero que todo sea una coincidencia". Sin embargo, la naturaleza de los casos sugiere lo contrario ante las autoridades federales.

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, anunció una investigación paralela para determinar si estos casos representan una posible amenaza al talento estratégico del país.

El FBI está buscando posibles patrones entre los incidentes que involucran a científicos con apoyo de otras entidades federales.

La lista de casos bajo escrutinio del FBI incluye perfiles de alto nivel. Entre ellos destaca el director del Centro de Ciencia del Plasma y Fusión del Instituto Tecnológico de Massachusetts, asesinado en su casa en diciembre pasado. También figura una ingeniera aeroespacial de la NASA, quien desapareció en junio de 2025 mientras hacía senderismo.

Un astrofísico que estudiaba planetas distantes fue asesinado a tiros en febrero de este año. El mayor general retirado William McCasland, director del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, desapareció en febrero de 2026 en Albuquerque. Todos estos profesionales, junto a personal de laboratorios nacionales como Los Álamos y Sandia, compartían el acceso a información científica sensible.

Las desapariciones y muertes violentas han llevado al FBI y al Congreso a investigar si existe un patrón coordinado detrás de estas situaciones y si representan algún plan para atacar al personal científico estratégico o algún peligro para la seguridad nacional.

La investigación federal busca establecer si hay elementos comunes entre los casos que puedan indicar una operación coordinada contra científicos con conocimiento crítico en áreas de defensa y tecnología nuclear. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación mientras analizan cada caso con detenimiento.

El acceso a información clasificada que compartían estos científicos los convierte en objetivos potenciales de interés para actores que busquen obtener ventajas en materia de defensa y tecnología avanzada, según consideran los investigadores federales.