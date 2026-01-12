Presidente Claudia Sheinbaum reveló respuesta que le dio a Trump en reciente llamada a pregunta sobre Venezuela y la captura de Maduro

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes 12 de enero que había conversado sobre la seguridad y soberanía de su país con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Sheinbaum aseguró que le dijo a Trump que su gobierno "está en contra de las intervenciones militares", cuando este le preguntó su opinión sobre los ataques en Venezuela que permitieron la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero.

La mandataria conversó con Trump luego de que el presidente republicano amenazara el jueves con "atacar por tierra a los cárteles de la droga". Indicó que en la llamada abordaron principalmente los retos de seguridad entre ambos países.

"Me preguntó cuál era nuestra posición respecto a Venezuela, le dije que es la posición pública, que nosotros tenemos una Constitución: que estamos en contra de las intervenciones militares", precisó la mandataria en rueda de prensa al resumir su llamada con Trump.

Sheinbaum también aseguró que le indicó a Trump que cualquier despliegue de tropas estadounidenses en México "no estaba sobre la mesa".

"Hablamos de varios temas, incluyendo seguridad con respeto a nuestras soberanías, reducción del narcotráfico, comercio e inversiones", declaró Sheinbaum en redes sociales.

Trump reiteró la semana pasada que los ataques terrestres contra los cárteles de la droga seguirían a las recientes operaciones marítimas estadounidenses en el Pacífico y el Caribe, sin especificar dónde ni cuándo.

Trump le dijo recientemente a México que tenía que "ponerse las pilas", tras meses de presión sobre el narcotráfico y el comercio con su vecino del sur.

Dijo que Sheinbaum -con quien se reunió en Washington en diciembre- era una "persona estupenda", pero agregó que la estaba presionando para que le permitiera enviar tropas estadounidenses para enfrentar a los cárteles de la droga en México, una oferta que, según él, ella había rechazado anteriormente.

México extraditó a decenas de líderes de cárteles a Estados Unidos en 2025 y reforzó la cooperación fronteriza, pero Sheinbaum ha expresado reiteradamente su oposición a cualquier intervención militar externa.