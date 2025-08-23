NTN24
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito, lugar del atentado contra Miguel Uribe, para rendir un homenaje al fallecido senador

agosto 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Tras quedar en libertad, el expresidente colombiano, junto con otros miembros del partido Centro Democrático, visitó el lugar donde se llevó a cabo el atentado en contra del senador Uribe Turbay.

Este sábado 23 de agosto en horas de la mañana, Álvaro Uribe, quien no tuvo la oportunidad de despedir al precandidato Miguel Uribe Turbay, acudió al barrio Modelia, lugar donde ocurrieron los hechos que terminaron con la vida del político, para rendirle un homenaje y para enviar un mensaje a los colombianos y a quienes se encontraban allí.

El expresidente acudió a este sitio de Bogotá acompañado de varios integrantes del partido Centro Democrático, entre los que se encontraban el padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay Londoño, la actual senadora y precandidata María Fernanda Cabal y el representante Andrés Forero, por destacar algunos.

Custodiado por parte de las autoridades y rodeado de varios seguidores, en el barrio El Golfito, el exmandatario rindió un homenaje al fallecido senador, en el cual expresó: “Que en este lugar se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia, que quienes concurramos no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz”.

“Que nos comprometamos a animar la fe en Colombia y a estimular que germine la esperanza que no puede estar rota y que en el paso por este lugar Miguel inspire seguridad para que alguna haya paz”, fueron las sentidas palabras de Uribe Vélez en el lugar donde ocurrieron los hechos del precandidato fallecido.

o

Posteriormente, el expresidente se dirigió al Cementerio Central, allí visitó la tumba de Miguel Uribe Turbay, donde se le vio muy emotivo por la situación.

La presencia pública de Álvaro Uribe Vélez en la capital del país se da luego de haber sido notificado de libertad, por parte de un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá, que el pasado 20 de agosto notificó la anulación de la sentencia en la que se le había condenado a 12 años de prisión.

Recordemos que el exsenador había sido condenado por parte de la fiscalía por asuntos de soborno en actuación penal y fraude procesal, situación que le impidió asistir al funeral de Miguel Uribe Turbay, pues en aquel momento se encontraba adelantando detención domiciliaria.

Por eso, tras haber quedado en libertad el pasado 20 de agosto, el mandatario había expresado su intención de despedirse de Uribe Turbay, hecho que llevó a cabo este sábado.

