Lunes, 08 de diciembre de 2025
Un feminicidio, la muerte de alias "Fiebre" y el suicidio de una adolescente entre los sucesos del fin de semana en Venezuela

diciembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Comisión del Cicpc / Foto AVN
El causante de la muerte de su pareja en el estado Lara está prófugo.

Tres hombres que se enfrentaron a disparos contra funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, y resultaron abatidos, eran miembros de la peligrosa banda liderada por "Fiebre", azote del estado Guárico, quien también murió en el lugar.

El enfrentamiento ocurrió durante una operación en las adyacencias del Parque Nacional Aguaro-Guariquito, ubicado en el municipio Juan José Rondón.

Los uniformados realizaban "labores de inteligencia cuando se toparon con miembros de la organización criminal "El Fiebre" y se originó el enfrentamiento que dejó abatidos a Octavio José Rojas Martínez, líder de la banda y uno de los delincuentes más buscados en Guárico. También murieron Joan Manuel Canache, alias "El Canache" y Raúl José Ruiz Ortega, alias el "Bebé".

El reporte del CICPC asegura que los fallecidos fueron trasladados a un ambulatorio rural de la población Santa Rita de Manapire, donde ingresaron sin signos vitales.

Los tres fallecidos eran buscados por secuestro, extorsión, abigeato, robos y asesinatos.

Se incautaron dos fusiles AR15 y 104 cartuchos.

En otro procedimiento, la GNB en la entidad llanera sostuvo otro enfrentamiento con hombres en el sector Memo del estado Aragua, zona fronteriza con Guárico.

Los antisociales huyeron, pero se incautaron dos fusiles y municiones de guerra, así como cinco radios, comunicadores y un dron.

FEMINICIDIO EN LARA

Un funcionario policial del estado Lara está señalado de ser el presunto autor material del homicidio de su pareja sentimental en el norte de Barquisimeto.

El nombre de la víctima era Dennaís Adriana Piña Pineda de 35 años, quien murió luego de que le dispararan dos veces tras una discusión en la que su pareja no aceptaba la ruptura.

Hasta ahora el victimario es profugo de la ley.

SUICIDIO EN MÉRIDA

Una adolescente de 15 años de edad habría acabado con su vida en la localidad de Caño El Tigre del estado Mérida.

La jovencita fue identificada por las autoridades como Camila del Valle Márquez Zambrano, estudiante de bachillerato en el Liceo Bolivariano Don Santiago de Jesús Escalante.

Este hecho ocurrió al final de la tarde de este viernes, en una vivienda, ubicada en el Kilómetro 7 de Caño El Tigre, en el municipio Zea de la entidad merideña.

El caso está en manos de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas El Vigía del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

 

