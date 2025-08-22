NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Centro Democrático

Papá de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, será precandidato presidencial del partido Centro Democrático

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
El partido indicó que Uribe Londoño solicitó ser parte del proceso electoral que definirá a su candidato para las elecciones presidenciales de 2026.

El Partido Centro Democrático confirmó que Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador colombiano Miguel Uribe Turbay, será uno de sus precandidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026.

“El Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales, le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir del día de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial”, indicó el partido mediante una nota de prensa.

Precisó que la decisión se tomó “ante la solicitud del señor Miguel Uribe Londoño, realizada el día de ayer 21 de agosto de 2025, de permitirle a él ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático en representación de toda la familia de Miguel Uribe Turbay”.

El partido mencionó que tras un consenso entre los precandidatos y la dirección del partido “desde el 7 de junio de 2025, día del atentado y posterior magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el partido Centro Democrático ha tenido como premisa fundamental tener toda la consideración, respeto y solidaridad por Miguel Uribe Turbay y su familia”.

En este sentido confirmó que “el señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo”.

“Teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales, le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño", confirmó.

Miguel Uribe Londoño tendrá la obligación de participar de todos los debates y actividades del partido en el marco del proceso de selección, según la nota de prensa.

El Partido Centro Democrático, cabe recordar, definirá su candidato presidencial entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 a través de una encuesta internacional, quien posteriormente participará en una consulta el 8 de marzo para escoger un único candidato de una unidad democrática de base popular que reconstruya el camino democrático de la nación.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

Tras ataques criminales en Antioquia y Cali, el presidente Petro pide declarar a disidencias de las Farc y Clan del Golfo "organizaciones terroristas perseguidas"

Explosión en Cali - Foto AFP
Violencia en Colombia

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Migrantes manifestándose en Estados Unidos - Foto EFE de referencia
TPS

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Enfrenamiento entre hinchas de Independiente y U. de Chile | Foto: EFE
Copa Sudamericana

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Un helicóptero UH-60 Black Hawk participa en la Demostración de Interdicción de Aduanas e Fronteras de EE. UU. sobre South Beach - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es muy limitado, tiene unas tareas muy específicas": especialista en geopolítica sobre despliegue militar de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

