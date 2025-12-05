NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Fútbol

Trump asegura en medio del sorteo del Mundial que el fútbol americano debe cambiar de nombre para evitar confusiones

diciembre 5, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026 - Foto AFP/ Fútbol americano y "soccer" - Fotos de referencia Canva
Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026 - Foto AFP/ Fútbol americano y "soccer" - Fotos de referencia Canva
Para los estadounidenses, la palabra "fútbol" designa al fútbol americano, deporte que se juega con las manos y que es completamente diferente a lo que el resto del mundo conoce bajo ese nombre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que habría que rebautizar el fútbol americano, considerando que el fútbol, llamado "soccer" en ese país, merece realmente el nombre de "fútbol".

"Tenemos un pequeño conflicto con otra cosa que se llama fútbol (americano). Pero cuando uno lo piensa (...) esto es el fútbol, no hay duda. Hay que encontrar otro nombre para todo lo que tenga que ver con la NFL (National Football League), el campeonato de fútbol americano", dijo el presidente, que asistió en Washington al sorteo de la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

o

El mandatario, que recientemente ha hecho alta presencia en competiciones futboleras, se mostró especialmente contundente con su nueva postura tras una evidente cercanía con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"No tiene ningún sentido, cuando uno lo piensa", señaló sobre el nombre del fútbol en los Estados Unidos, una palabra que es de origen británico y surgió de acortar "Association Football" a "soccer" a finales del siglo XIX para diferenciarlo del fútbol americano, derivado del rugby.

Para los estadounidenses, la palabra "fútbol" designa espontáneamente al fútbol americano, un deporte que se juega principalmente con las manos, completamente diferente de lo que el resto del mundo conoce bajo ese mismo nombre.

o

La mayoría de los estadounidenses e incluso algunos aficionados a nivel mundial, se conectan cada año con la final del campeonato de la NFL, el Super Bowl, y el presidente de la FIFA se encargó el viernes de subrayar para el público estadounidense que el Mundial de 2026 será, en términos de importancia, el equivalente a "104 Super Bowls".

Apasionado por los deportes de todo tipo, Trump ha desarrollado un encanto particular por el fútbol que no deja de crecer a medida que se acerca el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año en Canadá y México, aparte de Estados Unidos.

El país gobernado por el republicano ha mostrado, además, su interés en albergar la próxima Copa América, la de 2028, en la que sería su segunda vez consecutiva como anfitrión luego de alojar la de 2024.

De acuerdo con lo informado por el medio de comunicación deportivo que pertenece a The New York Times Company, The Athletic, Estados Unidos ya habría adelantado conversaciones en la carrera por ser sede de la próxima edición de ese torneo sudamericano.

La Conmebol, el organismo rector del fútbol sudamericano, se encontraría en diálogos con la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, (Concacaf), que representa a esas tres regiones, sobre la posibilidad de unirse a un apretado calendario deportivo estadounidense en 2028.

Los Juegos Olímpicos de Verano, cabe resaltar, se celebrarán ese año en Los Ángeles a partir del 14 de julio.

La final de la Copa América 2024 tuvo lugar el 14 de julio, lo que significa que, probablemente habría que ajustar las fechas para evitar una superposición con el certamen de balompié sudamericano en los Juegos de Verano.

o

El informe de The Athletic, cabe resaltar, señala que la Conmebol también está considerando a Argentina y Ecuador como posibles países anfitriones, pese a la alta interacción con Estados Unidos.

