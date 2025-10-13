Maduro cierra la embajada de Venezuela en Noruega tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado

El régimen de Nicolás Maduro anunció el cierre de la oficina de la Embajada de Venezuela en Noruega, luego que el pasado viernes desde ese país se haya anunciado el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado.

El pasado viernes el del Comité Nobel noruego le otorgó el Premio Nobel de Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Desde sus redes sociales, el organismo compartió el momento en el que Kristian Berg Harpviken, secretario del Comité Nobel noruego, le avisó a Machado del premio.

Berg Harpviken compartió la noticia con ella directamente antes de que el premio fuera anunciado al mundo.

En Venezuela el régimen silenció la noticia y vigiló de cerca a los medios y personas que celebraran el Nobel.

Mientras que este lunes se conoció la primera medida como represalia.

"La República Bolivariana de Venezuela inicia la primera fase de una reestructuración integral de su Servicio Exterior, en consonancia con los lineamientos estratégicos del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) y los principios de la Geopolítica de Paz e Integración", dice el escrito que acompaña en redes sociales el comunicado del canciller de Maduro, Yvan Gil.

Los principales voceros del régimen cumplen con la línea de no mencionar el Nobel a Machado, pero en un acto del domingo, Nicolás Maduro se refirió a ella como una "bruja demoniaca", aunque sin decir su nombre directamente.

En el comunicado también se menciona a la embajada de Australia y dice que los servicios de atención a venezolanos en esos países serán ejecutados directamente por misiones diplomáticas permanentes.