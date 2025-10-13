NTN24
Censura en Venezuela

Medios venezolanos censuraron el Nobel de la Paz para María Corina Machado: Régimen vigiló de cerca a las cadenas que sobreviven

octubre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Shirley Radio, uno de los programas más escuchados
Shirley Radio, uno de los programas más escuchados
Los radares y la paranoia están a toda máquina dentro del régimen venezolano.

Desde las 5 de la mañana llegaba la noticia desde Europa: María Corina Machado, la líder opositora en la clandestinidad, había ganado el Premio Nobel de la Paz y en Venezuela debía callarse.

o

Aunque las redes sociales hicieron el trabajo, los medios de comunicación que sobreviven se autocensuraron.

Sin embargo algunos periodistas leyeron lo que en todos lados es una noticia de interés: El Premio Nobel de la Paz, por primera vez a una venezolana.

Pero que en el régimen se aplicó la línea de silenciar el asunto en absoluto y de prender los radaras al máximo para detectar quién se atrevía a desafiar al opresor, que anda en ejercicios militares para defenderse del Imperio.

o

NTN24 ha podido conocer de llamadas que recibieron los periodistas de los espacios que al menos mencionaron el hecho. La amenaza fue directa, y algunos no hicieron sus programas habituales este lunes.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Shirley Varnagy, quien no condujo su espacio, uno de los más escuchados de las mañanas a través del Circuito Éxitos, y en su lugar estuvo Graciela Baltrán.

No hubo explicaciones al respeto, y se esperan represalias.

Para el mediodía de este lunes, ningún medio "independiente" había hecho mención de la noticia que fue reseñada en todo el mundo y en más de 20 idiomas.

