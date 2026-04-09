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Jueves, 09 de abril de 2026
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American Airlines ya tiene fecha para reanudar los vuelos desde Estados Unidos a Venezuela

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
American Airlines suspendió vuelos en EE. UU. (AFP)
American Airlines suspendió vuelos en EE. UU. (AFP)
La aerolínea planea operar aeronaves Embraer 175 entre Miami (Florida) y Caracas a través de su filial Envoy Airlines.

Tras recibir autorización del Gobierno de Estados Unidos en marzo, la compañía aérea American Airlines anunció este jueves su intención de operar vuelos a Venezuela.

"American Airlines continúa trabajando con las autoridades gubernamentales de Estados Unidos y Venezuela para reanudar el servicio", explicó la aerolínea en un comunicado.

Según se supo, la aerolínea planea operar aeronaves Embraer 175 entre Miami (Florida) y Caracas a través de su filial Envoy Airlines.

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La fecha para reanudar el servicio sería "a partir del 30 de abril", apenas que se obtengan todas las aprobaciones del gobierno y los controles de seguridad, detalló la entidad.

La solicitud para reanudar dichos vuelos entre Miami y la capital venezolana fue presentada por Envoy Airlines el 13 de febrero.

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Cabe mencionar que la autorización del Gobierno, además de incluir la reanudación de vuelos a Caracas, también contempla servicios a la ciudad de Maracaibo. Dicha medida tiene una vigencia de dos años.

"Tenemos confianza dado el progreso alcanzado con ambos gobiernos", declaró Nat Pieper, director comercial de la compañía, quien fue citado en el comunicado de prensa.

American Airlines tiene sede en Fort Worth, Texas. El comienzo de sus operaciones a Venezuela inició en 1987, pero suspendió operaciones hacia ese país en 2019 en medio de la crisis desatada por el régimen chavista, en ese entonces a la cabeza de Nicolás Maduro.

La reanudación de los vuelos a ese país representa un nuevo paso en la distensión de las relaciones entre ambos países desde la captura de Maduro por las fuerzas de EE. UU. a principios de este año.

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