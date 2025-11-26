NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Bruce Willis

El motivo por el que la familia de Bruce Willis donará su cerebro después de muerto

noviembre 26, 2025
Por: Diana Pérez
Bruce Willis | Foto: EFE
En 2023, la familia de Bruce Willis confirmó que su condición evolucionó a una demencia frontotemporal (DFT).

La familia del reconocido actor estadounidense Bruce Willis anunció que tomó una difícil decisión sobre su futuro.

La familia de Willis anunció que ha decidido que donara el cerebro del actor, de 70 años, después de su muerte.

La razón para hacer esto tiene que ver con motivos científicos, ya que donarán el cerebro del artista para que contribuir a la investigación de la Demencia Frontotemporal (DFT), la misma que le fue diagnosticada a Bruce en 2023.

La encargada de dar a conocer la noticia fue su esposa, Emma Heming Willis, quien explicó que tras evaluar el deterioro en la salud del actor la familia se puso de acuerdo para tomar la decisión.

o

De hecho, en su libro ‘The Unexpected Journey’, Emma comentó que el objetivo de la donación es aportar al estudio de la demencia para que se ofrezca información que ayude a otros pacientes con el diagnostico y tratamiento.

Las investigaciones del cerebro de un paciente que padece DFT es esencial para el desarrollo, así como también para que los expertos pueden identificar mutaciones genéticas o anomalías en el tejido cerebral post mortem.

La familia del intérprete de ‘Duro de matar’ ha compartido gran parte su la evolución y estado de salud desde que fue diagnosticado con DFT.

Sin embargo, ellos mismos han admitido que no ha sido fácil, pues como contó su hija, Rume, ha momentos en los que su padre no la reconoce.

Por su parte, Emma ha sido también muy sincera sobre la situación actual de su esposo diciendo que lo están rodeando para que pueda afrontar los drásticos cambios debido a su diagnóstico.

En 2022, Bruce Willis anunció al mundo su retiro de la actuación tras ser diagnosticado con afasia.

No obstante, en 2023, su familia confirmó que su condición evolucionó a una Demencia Frontotemporal (DFT), un trastorno que afecta el lenguaje la capacidad para comunicarse y la personalidad.

