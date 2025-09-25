NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Colombia

“Está entorpeciendo la justicia, ¿a qué le teme?”: Miguel Uribe Londoño acusa a Petro de retrasar la investigación por el asesinato de su hijo

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Desde Miami, el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño responsabiliza políticamente a Gustavo Petro de obstaculizar el esclarecimiento del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

El precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Londoño lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, a quien señala de entorpecer la justicia y retrasar la investigación por el asesinato de su hijo, el también político Miguel Uribe Turbay.

o

Uribe Londoño viajó a Miami para dar a conocer su versión de los hechos y “desmentir” las teorías que, según él, el mandatario colombiano ha difundido en torno al crimen.

Cabe recalcar que Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio en Bogotá, durante una actividad preelectoral, recibiendo disparos en la cabeza. Tras semanas de lucha por su vida, falleció el 11 de agosto, convirtiéndose en una de las muertes políticas más impactantes de los últimos años en Colombia.

“Está entorpeciendo la justicia, él quiere distraer. ¿A qué le teme? A que se sepa la verdad. Cada vez que sale una teoría nueva… qué es lo que usted sabe que no nos quiere contar”, declaró Uribe Londoño, en referencia a las distintas hipótesis que Petro ha planteado sobre el asesinato.

El precandidato también denunció un presunto hostigamiento personal, asegurando que el presidente intenta desviar la atención de los verdaderos responsables:

o

“Por qué usted sigue tratando de enredar la investigación, cada vez con una teoría nueva, además de hostigarme a mí ahora. No le bastó hostigar a Miguel; él es el responsable político de la muerte de Miguel”, afirmó.

Durante su visita a Estados Unidos, Uribe Londoño también recordó las tragedias que han marcado su vida, incluyendo el asesinato de su esposa a manos de Pablo Escobar y, ahora, el de su hijo.

Temas relacionados:

Colombia

Miguel Uribe Turbay

Magnicidio

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Está entorpeciendo la justicia, ¿a qué le teme?”: Miguel Uribe Londoño acusa a Petro de retrasar la investigación por el asesinato de su hijo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Una retórica fuerte complica los esfuerzos para estabilizar el hemisferio y proteger a los ciudadanos de los criminales": Departamento de Estado responde al presidente Petro tras discurso en la ONU

Luis Almagro, exsecretario general de la OEA - Foto: EFE
Luis Almagro

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

Nicolas Sarkozy | Foto: AFP
Nicolás Sarkozy

"Dormiré en prisión con la cabeza alta": expresidente francés Sarkozy es condenado a cinco años de cárcel por financiación irregular de su campaña

Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves
Costa Rica

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Más de Política

Ver más
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio y presidente de México, Claudia Sheinbaum - Foto AFP
Claudia Sheinbaum

Marco Rubio se reúne con Sheinbaum en medio de la ofensiva de EE. UU. contra el narcotráfico

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Reforma a la salud en Colombia

Petro lanza advertencia al Senado si se hunde la reforma a la salud: "Las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección Colombia | Foto: EFE
Selección Colombia

"Por medio del fútbol tuve que aprender a ganar y también a perder": exfutbolista de la selección Colombia se sinceró sobre momento difícil de su vida

Explosión en México / FOTO: Captura de pantalla
Explosión

Momento exacto de la fuerte explosión del camión con gas que deja al menos seis muertos en México

Aviones de combate y Nicolás Maduro - Fotos: AFP/EFE
Aviones de combate

"Es cuestión de tiempo y el cronómetro va en contra de Maduro": analista habla sobre la posibilidad de una acción de EE. UU. contra el régimen de Venezuela

Selección Colombia Sub-20 | Foto: AFP
Selección Colombia sub-20

La selección Colombia pierde a dos figuras importantes tras ser desconvocados por indisciplina de cara al Mundial de Chile Sub-20

Informe ONU

Torturas, aislamiento y violencia sexual a presos políticos en Venezuela son ventilados en la ONU

Partidos políticos de oposición rechazan la postura de Gustavo Petro ante la descertificación de los EE. UU. - Foto: EFE
Lucha contra las drogas

“Las afirmaciones del Ejecutivo no reflejan la postura de un país”: partidos políticos de oposición rechazan la postura de Gustavo Petro ante la descertificación de los EE. UU.

Messi y James Rodríguez. (EFE)
Eliminatorias Sudamericanas

Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas tras anotaciones de Messi a La Vinotinto y de James Rodríguez a Bolivia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda