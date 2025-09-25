“Está entorpeciendo la justicia, ¿a qué le teme?”: Miguel Uribe Londoño acusa a Petro de retrasar la investigación por el asesinato de su hijo

El precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Londoño lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, a quien señala de entorpecer la justicia y retrasar la investigación por el asesinato de su hijo, el también político Miguel Uribe Turbay.

Uribe Londoño viajó a Miami para dar a conocer su versión de los hechos y “desmentir” las teorías que, según él, el mandatario colombiano ha difundido en torno al crimen.

Cabe recalcar que Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio en Bogotá, durante una actividad preelectoral, recibiendo disparos en la cabeza. Tras semanas de lucha por su vida, falleció el 11 de agosto, convirtiéndose en una de las muertes políticas más impactantes de los últimos años en Colombia.

“Está entorpeciendo la justicia, él quiere distraer. ¿A qué le teme? A que se sepa la verdad. Cada vez que sale una teoría nueva… qué es lo que usted sabe que no nos quiere contar”, declaró Uribe Londoño, en referencia a las distintas hipótesis que Petro ha planteado sobre el asesinato.

El precandidato también denunció un presunto hostigamiento personal, asegurando que el presidente intenta desviar la atención de los verdaderos responsables:

“Por qué usted sigue tratando de enredar la investigación, cada vez con una teoría nueva, además de hostigarme a mí ahora. No le bastó hostigar a Miguel; él es el responsable político de la muerte de Miguel”, afirmó.

Durante su visita a Estados Unidos, Uribe Londoño también recordó las tragedias que han marcado su vida, incluyendo el asesinato de su esposa a manos de Pablo Escobar y, ahora, el de su hijo.