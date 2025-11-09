Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

El domingo 16 de noviembre más de 15 millones de electores están convocados en Chile para elegir al nuevo presidente de la República que ocupará la Casa de la Moneda para el período 2026-2030.

En la papeleta habrá ocho candidatos, sin embargo, los sondeos indican que solo cuatro tendrían opciones reales: Jeannette Jara por la izquierda y una derecha dividida en tres con José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

VEA TAMBIÉN Candidato chileno afirma que de ser presidente trasladaría indocumentados con antecedentes penales a El Salvador o

Según el centro de estudios públicos, una de cada cinco personas aún no ha definido su candidato. Los comicios, cabe resaltar, son de voto obligatorio e inscripción automática.

Claudia Valle, analista y asesora de comunicación estratégica, analizó en el programa La Tarde de NTN24 la próxima jornada electoral en el país sudamericano.

Respecto al problema de inseguridad que atraviesa Chile, Valle aseguró que, aunque "la izquierda no ha tenido en su discurso históricamente la seguridad como una prioridad, esa es la diferencia con el momento que estamos teniendo actualmente".

VEA TAMBIÉN Joven venezolano fue asesinado cuando intentó mediar entre bandas rivales dentro de una gasolinera en Chile o

Y es que cada aspirante presidencial, sin importar su corriente política, ha planteado en esta oportunidad estrategias de seguridad en su reciente campaña para combatir la que representa una amenaza para los ciudadanos chilenos.

"Todos los sectores han planteado la importancia de la seguridad y tienen propuestas. Algunas son más espectaculares que otras en cuanto al impacto mediático, pero todos tienen propuestas en ese sentido", acotó Valle.

Para Valle, las políticas de 'mano dura' planteadas sobre el "uso de la fuerza letal" contra delincuentes por el candidato por el Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, son "impracticables", pues son medidas que requieren de otros elementos.

VEA TAMBIÉN “El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales o

"Es fácil hacer ese tipo de promesas espectaculares durante una elección, pero ponerlas en práctica eso ya es otra cosa. No necesariamente ese tipo de propuestas van a terminar con la delincuencia y con el impacto del crimen organizado. Hay que pensar en estos temas con propuestas integrales, no solamente cárcel. Algunos candidatos decían bala o cárcel, pero eso también es bastante impracticable en Chile, donde impera un Estado de derecho", concluyó.