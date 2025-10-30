NTN24
Joven venezolano fue asesinado cuando intentó mediar entre bandas rivales dentro de una gasolinera en Chile

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Policía de Chile
Policía de Chile / Foto: AFP
La víctima recibió al menos tres impactos de bala, cuando intentó mediar en una discusión entre dos bandas rivales que se encontraron dentro de la gasolinera.

Un joven migrante venezolano identificado como Roderick del Valle Villarroel Rojas (23), fue asesinado la noche del pasado martes en Santiago de Chile, cuando iniciaba su turno de trabajo en una estación de servicio como surtidor de combustible.

o

De acuerdo con el reporte de funcionarios del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), al menos ocho ocupantes de dos vehículos se enfrentaron cuando se disponían a cargar la bencina y el joven quedó atrapado en el intercambio de disparos.

Villarroel había entrado hacía cinco minutos a su turno. Debido a las heridas, fue trasladado hacia un centro asistencial, donde se constató su fallecimiento producto de las heridas causadas por los disparos.

o

El caso fue puesto a orden de la Fiscalía para realizar una investigación.

