Dayro Moreno se consagró como el máximo goleador de la Copa Sudamericana en 2025 y se une a selecta lista de colombianos

Con 10 tantos marcados durante la edición 2025 de la Copa Sudamericana, el delantero del Once Caldas, Dayro Moreno, se proclamó como el máximo artillero de este certamen.

El experimentado futbolista de 40 años fue uno de los grandes protagonistas del conjunto manizaleño que en su primera participación en esta competencia internacional alcanzó los cuartos de final de la competencia.

El delantero colombiano, quien marcó goles en cada una de las instancias de la competencia, superó al panameño Ismael Díaz, del Palmeiras, que terminó en la segunda casilla con seis dianas.

Durante el desarrollo del certamen, cinco clubes fueron testigos de la calidad del delantero del Blanco Blanco al momento de definir: Huracán de Argentina, Unión Española de Chile, Independiente del Valle de Ecuador y GV San José y San Antonio de Bulo Bulo de Bolivia.

Aunque Dayro Moreno no logró superar el récord en esta competencia que ostenta el chileno Eduardo Vargas con 11 tantos, sí alcanzó un nuevo registro personal a nivel internacional; se convirtió en el máximo artillero colombiano en la Copa Sudamericana.

Con esta nueva marca, el futbolista ibaguereño de 40 años se une a la selecta lista de goleadores cafeteros en los torneos Conmebol, en los que también han hecho parte jugadores de escuadras como Atlético Nacional, Millonarios y Deportivo Cali.

Estos son los máximos goleadores de la Copa Sudamericana

Dayro Moreno (Once Caldas) / 10 goles / edición 2025. Ricardo Ciciliano (Millonarios) / 6 goles / edición 2007. Miguel Borja (Atlético Nacional) / 6 goles / edición 2016. Nicolás Benedetti (Deportivo Cali) / 5 goles / edición 2018.

En cuanto a la Copa Libertadores, cinco futbolistas colombianos se han quedado con la Bota de Oro, dentro de los que se destaca la presencia de Miguel Ángel Borja, quien ha sido protagonista en ambos torneos Conmebol.

- Arnoldo Iguarán (Millonarios / 5 goles / edición 1988).

- Antony de Ávila (América de Cali) / 11 goles / edición 1996.

- Víctor Bonilla (Deportivo Cali) / 6 goles / edición 1999 (título compartido).

- Miguel Borja (Palmeiras) / 9 goles / edición 2018 (título compartido).

- Wilson Morelos (Santa Fe) / 9 goles / edición 2018 (título compartido).